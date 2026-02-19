À la tête de l’Orchestre national d’Île-de-France, Case Scaglione dirige la Neuvième Symphonie de Mahler, en dialogue avec un texte de Eric-Emmanuel Schmitt inspiré par l’œuvre et le compositeur.

Inversant, comme la Pathétique de Tchaïkovski que Mahler a régulièrement dirigée dans ses dernières années, la structuration classique de la symphonie, la Neuvième, l’ultime achevée par le compositeur, est un sommet d’émotion où l’on retrouve cet inimitable mélange mahlérien entre complexité savante et motifs populaires, cette fascinante collusion entre sublime et trivial. Miroir de l’Andante comodo qui ouvre la partition et dont Berg disait qu’il était ce que Mahler avait fait de plus extraordinaire, l’Adagio conclusif, glissant vers le silence, est un adieu à la vie, bouleversant dans sa résignation apaisée. Trois ans après la Cinquième avec Delphine de Vigan, l’Orchestre national d’Île-de-France poursuit son dialogue entre musique et littérature en commandant un texte à Eric-Emmanuel Schmitt, pour prolonger l’expérience unique à laquelle invite l’écoute de la Neuvième de Mahler.

Gilles Charlassier