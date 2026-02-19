L’orchestre retrouve le chef finlandais, son futur directeur musical, dans ses répertoires favoris : un « long xxe siècle », de Debussy à… Salonen.

Autant que l’interprète, qui allie précision, élan et couleurs, c’est le bâtisseur de programmes que l’on admire chez Esa-Pekka Salonen. Le premier rendez-vous ce printemps en est un parfait exemple : célébration de la nature, à la fois terre des hommes (Quatre chansons paysanes de Stravinsky) et monde de légendes (Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, La Fille de Pohjola de Sibelius) et de démesure (La Mer de Debussy). Ce faisant, le chef suit en fil rouge une certaine veine narrative portée surtout par les vents, ce que confirme son propre Concerto pour cor glissé en première partie avec Stefan Dohr (soliste du Philharmonique de Berlin). Le deuxième programme, plus classique, est néanmoins un beau panorama d’orchestre post-romantique : Don Juan de Strauss, 5e Symphonie de Sibelius et 2e Concerto pour violon de Bartók avec Renaud Capuçon.

Jean-Guillaume Lebrun