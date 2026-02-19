Le Marathon du concerto par Le Concert de la Loge

Julien Chauvin et les musiciens de son ensemble Le Concert de la Loge proposent une battle de concertos baroques.

Vivaldi fut l’un des grands instigateurs du concerto pour soliste, évolution du genre du concerto grosso articulée comme un dialogue aux allures de compétition mélodique entre un ou plusieurs virtuoses avec un orchestre, qui renforce l’écho aux racines latines du mot, concertare signifiant combattre, lutter. Le Concert de la Loge prolonge la métaphore sportive dans un programme familial conçu comme une battle en baskets de concertos baroques vitaminés. Aux côtés de Bach et Telemann, qui, comme Vivaldi, expérimenta des associations instrumentales originales, l’Italien Platti et l’Allemand Quantz, professeur de flûte du Frédéric II de Prusse, illustrent une vitalité musicale olympique, qui fait un clin d’œil au nom original de l’ensemble fondé par Julien Chauvin en hommage à une société de concerts du Siècle des Lumières – le « Concert de la Loge Olympique », nom qui fut censuré par un acteur du business sportif.

Gilles Charlassier