La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Classique / Opéra - Agenda

Le Marathon du concerto par Le Concert de la Loge

©Légende : Le Concert de la Loge dans le Marathon du concerto Crédit : DR
Légende : Le Concert de la Loge dans le Marathon du concerto Crédit : DR

Théâtre de la Ville / Musique baroque

Publié le 19 février 2026 - N° 341

Julien Chauvin et les musiciens de son ensemble Le Concert de la Loge proposent une battle de concertos baroques.

Vivaldi fut l’un des grands instigateurs du concerto pour soliste, évolution du genre du concerto grosso articulée comme un dialogue aux allures de compétition mélodique entre un ou plusieurs virtuoses avec un orchestre, qui renforce l’écho aux racines latines du mot, concertare signifiant combattre, lutter. Le Concert de la Loge prolonge la métaphore sportive dans un programme familial conçu comme une battle en baskets de concertos baroques vitaminés. Aux côtés de Bach et Telemann, qui, comme Vivaldi, expérimenta des associations instrumentales originales, l’Italien Platti et l’Allemand Quantz, professeur de flûte du Frédéric II de Prusse, illustrent une vitalité musicale olympique, qui fait un clin d’œil au nom original de l’ensemble fondé par Julien Chauvin en hommage à une société de concerts du Siècle des Lumières – le « Concert de la Loge Olympique », nom qui fut censuré par un acteur du business sportif.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Le Marathon du concerto par Le Concert de la Loge
du dimanche 15 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026
Théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt / La Coupole
Grande salle, 2 place du Châtelet, 75004 Paris

à 15h. Tél. : 01 42 74 22 77.

 

