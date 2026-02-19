Récital de Vikingur Olafsonn

Vikingur Olafsonn, l’un des grands noms du piano d’aujourd’hui, interprète Bach, Beethoven et Schubert.

La Partita n°6 en mi mineur de Bach est la dernière d’un cycle majeur du genre de la suite de danses pour clavier, marqué par une importance accrue du contrepoint, un art dont le Clavier bien tempéré est un autre sommet inégalé. Dans ses dernières sonates pour piano, Beethoven a exploré des chemins harmoniques et formels inédits, à l’exemple de l’andante à variations qui referme la n°30 en mi majeur op. 109, un voyage dans toutes les tessitures de l’instrument prolongeant le jeu des textures déployé par les deux premiers mouvements. Quant aux modulations de la Sonate n°27 en mi mineur op.90, y affleure une sensibilité apparentée à celle de Schubert, dont le corpus de sonates pour piano reste, à l’exception des ultimes, injustement méconnu. Découverte sans finale dans le manuscrit, la n°6 en mi mineur D566 est habituellement complétée par le Rondo en mi majeur D506.

Gilles Charlassier