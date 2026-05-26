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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Thierry Maillard inaugure la sortie de son nouvel album

Thierry Maillard inaugure la sortie de son nouvel album - Critique sortie Jazz / Musiques 75020 Paris Le Studio de l'Ermitage
©Thierry Maillard quartet © Vincent Bartoli
Thierry Maillard quartet © Vincent Bartoli

Studio de l'Ermitage

Publié le 26 mai 2026 - N° 344

Trois ans après son hommage à sa mère, le pianiste évoque avec pudeur la perte d’un enfant.

Ce soir, c’est jour de sortie pour No More She Is, le nouvel album de Thierry Maillard. Le pianiste y est entouré d’une belle équipe : Stéphane Belmondo (bugle, trompette), Thomas Bramerie (contrebasse), Yoann Schmidt (batterie) et David Linx pour les mots. Ceux-là même qui parlent d’une infinie tristesse, celle de perdre un enfant trop tôt parti, tout comme la musique, qui porte la trace indélébile d’un souvenir tenace. Au-delà de ce que les mots ne savent plus dire, cette bande-son se situe en des vertiges où chaque mélodie rime avec mélancolie, là où il s’agit de transcender les épreuves de la vie en des instants d’éternité.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Thierry Maillard
du jeudi 11 juin 2026 au jeudi 11 juin 2026
Le Studio de l'Ermitage
Studio de l’Ermitage, 8 rue de l’ermitage, 75020 Paris

Le 11 juin à 20h30. Tél. : 01 44 62 02 86.

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