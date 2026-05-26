La talentueuse chanteuse Souad Massi au Châtelet

Figure franco-algérienne internationalement reconnue, la chanteuse Souad Massi revient avec un nouveau répertoire qui donne de l’espoir et de la lumière. L’occasion de retrouver ses aficionados de longue date.

En 1999, Souad Massi arrivait en France et c’était merveilleux. La chanteuse algérienne qui avait connu une enfance modeste s’était déjà fait un nom dans son pays d’origine. Cette jeune guitariste avait une voix unique et son premier album fut un succès retentissant. Aujourd’hui, elle ne cache pas son inquiétude face aux tensions du monde et au déferlement d’images qui brouillent la compréhension des enjeux internationaux. Son rock mâtiné de folk et de blues est au service d’une volonté altruiste : celle de redonner de l’espoir aux gens et de faire briller une part de lumière dans les ténèbres actuelles. Plutôt que de rester inerte, elle réagit en enregistrant un onzième album dont les titres sont chantés en français, en arabe et en anglais. Ses armes : paroles et musiques, à l’attention d’une jeunesse qui rêve de voyages et de lendemains heureux.

Philippe Deneuve