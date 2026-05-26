Deux trios honorent l’album « Trama latina » puis Bill Evans

Trois grands jazzmen, David Linx, Paolo Fresu et Gustavo Beytelmann échangent autour de l’album « Trama latina », avant d’être suivi par le trio du pianiste Enrico Pieranunzi, auteur d’un hommage à Bill Evans. Sans nul doute un grand moment de musique.

En science des formes narratives, Trama est l’assemblage des idées qui composent une histoire. Partagée, elle devient la somme des récits de chacun. David Linx est Belge, Paolo Fresu Sarde et Gustavo Beytelmann Argentin. Tous sont unis par la culture latine. « Trama latina est le fil subtil qui nous unit — dans nos histoires et nos géographies, dans nos passions et dans les mélodies infinies qui créent des ponts entre les continents » assure le trio d’une seule voix, soulignant la perméabilité qui traverse la culture d’Amérique latine et l’Occident. Cette création est destinée aux citoyens du monde, prêts à se laisser atteindre par la différence. Dans un deuxième temps, le pianiste Enrico Pieranunzi et le guitariste Bebo Ferra, soutenus par le contrebassiste Diego Imbert, embarqueront pour une traversée de l’œuvre du Bill Evans, figure tutélaire du piano jazz, avec une finesse providentielle. Deux disques récemment sortis préfigurent cette soirée et annoncent l’avènement d’un beau moment artistique.

Philippe Deneuve