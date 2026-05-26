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N°343
mai 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Ben Sidran, le poète pianiste de retour au Sunside

Ben Sidran, le poète pianiste de retour au Sunside - Critique sortie Jazz / Musiques 75 001 Paris Sunset Sunside
©Ben Sidran, l’intemporelle classe du poète du jazz. © Nathan Cox
Ben Sidran, l’intemporelle classe du poète du jazz. © Nathan Cox

Sunset-Sunside

Publié le 26 mai 2026 - N° 344

On ne manque jamais de conseiller de retrouver sur scène Ben Sidran, ce diseur de mot bleus.

Ben Sidran et la salle de la rue des Lombards, c’est une longue histoire. Celle d’une fidélité renouvelée, le natif de Chicago y tenant régulièrement résidence. Pour ces trois soirs, le poète pianiste devrait de nouveau enchanter avec son sens de la phrase ajustée, où les mots s’immiscent sans forcer dans le flow musical, notes d’humour comme traits plus sombres. Le gentleman charmeur y fait swinguer avec le talent qu’on lui sait des textes taillés à la virgule près, avec le soutien d’un groupe où l’on retrouve le fidèle saxophoniste Rick Margitza et Leo Sidran aux baguettes. À la clef, loin d’une virtuosité qui masque toute sensibilité, l’élégant octogénaire y déploiera son bon sens de la mélodie raffinée, sa science du clavier caressé et son art du silence maîtrisé.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Ben Sidran
du jeudi 11 juin 2026 au samedi 13 juin 2026
Sunset Sunside
Sunset-Sunside, 60, rue des Lombards, 75001

Les 11, 12 et 13 juin à 21h30. Tél. : 01 40 26 46 60.

 

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