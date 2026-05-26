Ben Sidran, le poète pianiste de retour au Sunside

On ne manque jamais de conseiller de retrouver sur scène Ben Sidran, ce diseur de mot bleus.

Ben Sidran et la salle de la rue des Lombards, c’est une longue histoire. Celle d’une fidélité renouvelée, le natif de Chicago y tenant régulièrement résidence. Pour ces trois soirs, le poète pianiste devrait de nouveau enchanter avec son sens de la phrase ajustée, où les mots s’immiscent sans forcer dans le flow musical, notes d’humour comme traits plus sombres. Le gentleman charmeur y fait swinguer avec le talent qu’on lui sait des textes taillés à la virgule près, avec le soutien d’un groupe où l’on retrouve le fidèle saxophoniste Rick Margitza et Leo Sidran aux baguettes. À la clef, loin d’une virtuosité qui masque toute sensibilité, l’élégant octogénaire y déploiera son bon sens de la mélodie raffinée, sa science du clavier caressé et son art du silence maîtrisé.

Jacques Denis