Téléphone-moi de Jean-Christophe Dollé

Sur la trame des secrets de famille, Téléphone-moi nous entraîne au XXème siècle, au temps des cabines téléphoniques, dans un puzzle transgénérationnel de personnages borderline.

« Téléphone-moi est un spectacle jalonné de dates. La guerre de 39-45. L’élection de Mitterrand en 81. La demi-finale de Séville en 82. La Coupe du Monde en 98. C’est une fresque familiale sur trois générations. Tout commence avec Madeleine, résistante, qui fait la pickpocket dans les quartiers chics de Paris. Elle pique de l’argent et des tickets de rationnement aux personnes invitées au spectacle, pour les redistribuer après. Elle rencontre un homme par hasard dans une cabine téléphonique, et c’est le flash. De là démarre une histoire familiale, un puzzle transgénérationnel que le spectateur va tâcher de reconstituer.

« Avec le silence, on soupçonne toujours le pire »

On a tous des questions sur ce que nos parents, nos grands-parents ont fait pendant la guerre. Étaient-ils résistants, résignés, collabos ? On a du mal à avoir des réponses au sein des familles. Moi je n’ai jamais eu les réponses. Clotilde a eu des réponses très claires. Son grand-père résistant a pris le maquis à 19 ans. C’est plus facile d’en parler dans ces conditions. Avec le silence, on soupçonne toujours le pire. L’histoire de cette pièce, c’est : que fait-on du silence, des non-dits, des réalités transformées, fantasmées, des figures familiales magnifiées sur lesquelles on peut avoir des doutes ? Comme dans Allosaurus, que nous jouons également au 11, ce sont trois histoires qui s’entrelacent au plateau. Ici, avec des personnages à la limite de la désocialisation, que l’on retrouve tous dans des cabines téléphoniques. Mais à trois époques différentes. Avec un vrai travail de réalisme historique, mais aussi un accompagnement sonore qui donne un aspect cinématographique à la pièce. Tout cela permet de raconter comment un secret peut se transmettre entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. »

Propos recueillis par Eric Demey