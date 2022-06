Dédié à Fleur, sa « copine en poème », ce seul en scène autobiographique créé par Stanislas Roquette est une pépite. Son récit est une célébration virtuose, touchante, radieuse.

Insuline et Magnolia. Drôle d’association comme peuvent l’être les correspondances poétiques, les libres rapprochements où les mots se nourrissent d’affinités secrètes, de luttes intérieures. Au fil de ce récit autobiographique d’une vitalité et d’une sensibilité profondément touchantes, l’auteur et interprète Stanislas Roquette met en jeu avec un singulier talent le télescopage entre maladie et poésie. Entre le si contraignant et si menaçant diabète de type 1, qui nécessite une constante attention et adaptation, et la rencontre avec Fleur, qui au lieu de dire « Merci » dit « Magnolia », qui lui insuffle de l’espoir et du désir de vivre, qui redonne du sens et de la liberté à son existence. « Si je suis aujourd’hui sur les planches, c’est grâce à Fleur » dit-il. À cette « copine en poème » qui n’est plus là, Stanislas dit très joliment sa reconnaissance, sa fidélité. Façonnant un poignant hommage en partage avec le public, dans une appellation contrôlée très personnelle, il dit leur histoire commune, exaltée et nourrie de poèmes, il réinvente la langue de Fleur qui irrigue la sienne, une langue à part, déréglée, éprise d’absolu et de découverte, d’une extraordinaire énergie.

Le théâtre, un art transcendant !

Seul en scène, Stanislas raconte et replonge dans le passé, jusqu’à l’enfance. Jusqu’à ce jour où à quinze ans la maladie lui tombe dessus. « T’es guéri pendant 2h, après, tu vérifies ! » La première fois qu’il l’a vue, Fleur l’a apostrophé en latin. Ensuite, leur amitié l’amène à reconsidérer sa maladie et l’angoisse de la mort, et même lorsqu’elle sera partie très loin en voyage, leurs lettres poursuivent la relation. « Il y a un verbe plus puissant que tous les autres : transcender » proclame Fleur. La création non seulement s’inscrit dans le sillage de cette affirmation, mais elle la traduit concrètement, par la parole, le jeu et le corps de Stanislas. À Avignon, où Fleur et Stanislas découvrirent ensemble une foule de spectacles, dans ce festival-monde de la démesure, Insuline et Magnolia a toute sa place, et vous attend.

Agnès Santi