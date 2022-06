L’Arlésienne d’Alphonse Daudet par Daniel Mesguich

Daniel Mesguich lit la pièce d’Alphonse Daudet et donne voix à chacun des personnages, s’adressant à la part d’enfance du spectateur et s’appuyant sur la force démiurgique du théâtre.

« J’ai envie d’explorer le territoire de l’enfance, non pas que ce spectacle s’adresserait aux enfants, auxquels on ne saurait imposer le récit triste et poignant d’un suicide amoureux, mais plutôt à l’enfance qui est en chaque adulte. Il s’agirait, par la seule force de l’interprétation, de réveiller les émotions premières, semblables à celles de l’enfant à qui l’on raconte des histoires et qui se plaît à y croire, voire à y entrer. Je crois d’ailleurs que les spectateurs ne regardent jamais directement un spectacle. Ils regardent l’enfant, l’idiot, le fou, le naïf qui est en eux, qui regarde aussi le spectacle et qui, lui, y croit. Comme si l’on retrouvait le geste premier, ancestral, fondamental d’un théâtre d’avant le théâtre.

Vertige théâtral

La grande question de l’humanité, c’est être ou ne pas être. Avant toute revendication ou mode d’être, il y a ce vertige de l’existence que le théâtre effleure, entre plaisir et angoisse. Seul à faire toutes les voix, je vais jouer des personnages qui sont et ne sont pas, et le plaisir de l’acteur est justement de donner à lire ce vertige fondamental. Je crois qu’il y a deux sortes de théâtre. Le premier explore ce qui nous est extérieur, et pourtant proche. Le théâtre est alors un reflet, un miroir. Mais il existerait un autre théâtre, qui va chercher loin et à l’intérieur de nous un point aveugle que le comédien augmente et déploie en le mettant en pleine lumière. Certes, je raconte l’histoire, au fond très simple, d’un jeune homme qui se suicide parce qu’il est amoureux d’une femme qui part avec un autre. Mais l’essentiel est de faire chatoyer chaque personnage et la manière à la fois naïve, populaire et très recherchée dont Daudet, que l’on considère à tort comme un auteur mineur, écrit. »

Propos recueillis par Catherine Robert