Robert Sandoz met en scène Le soldat et la ballerine de Roland Schimmelpfennig

Le célèbre auteur allemand Roland Schimmelpfennig transforme un conte d’Andersen en un double récit initiatique irrigué de son écriture cruellement drôle. Un spectacle jeune public qui aura du mordant.

Ça commence comme un Toy Story mais en fait c’est un Hans Christian Andersen. Des jouets hors d’usage, un soldat de plomb unijambiste et une danseuse en papier ont été abandonnés. Leurs regards se croisent. Chez Andersen, seul le soldat tombe amoureux et la danseuse reste figée. Avec Schimmelpfennig, l’histoire d’amour est réciproque. La différence est notable. Car à travers leurs péripéties, les deux exclus trouvent dans leur amour partagé le courage de poursuivre leurs aventures pour se rejoindre à la fin, tout en tissant via leurs pérégrinations respectives une fable qui se construit dans un effet d’échos.

Une histoire d’exilés

Roland Schimmelpfennig est l’un des auteurs allemands les plus représentés et l’on s’étonne de retrouver son écriture caustique, politique et incisive dans le domaine du jeune public. C’est pourtant son deuxième texte dans le genre et l’assurance pour les plus grands d’y trouver également leur intérêt. À la mise en scène, Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura, en Suisse, est coutumier de l’auteur – il avait monté Le dragon d’or en 2019. Dans un univers d’enseignes lumineuses multicolores, promesses de bonheur un brin désespérantes que font clignoter nos sociétés modernes, il actionne ce double récit initiatique à travers de multiples décors et personnages. Un bateau, un nuage, des rats… Avec la création en direct d’un univers sonore en mode bande-son cinématographique et deux interprètes multiprotagonistes, c’est une histoire d’exilés d’aujourd’hui qui se développe en filigrane d’un conte sans âge.

Eric Demey