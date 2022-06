La Cie Flip Fabrique repousse les limites du corps et de la raison avec Six degrés

Autour du célèbre clown et acrobate Jamie Adkins, quatre circassiens prodiges repoussent les limites du corps et de la raison dans Six degrés. Ils nous offrent un séjour dans une maison drôlement habitée.

Venus d’époques différentes, les cinq protagonistes de Six degrés se trouvent rassemblés dans une même maison à l’allure étrange, hors du temps. Tous ont reçu une invitation, comprend-on au fil des numéros qui se succèdent dans cette nouvelle création de la compagnie québécoise Flip Fabrique. De qui ? Peut-être trouverons-nous la réponse dans les facéties acrobatiques de l’excellent Jamie Adkins, qui co-signe Six degrés et y interprète le rôle d’un certain Robert. Soit un homme sans qualité aucune, sinon celle de multiplier les maladresses. Chacun avec son agrès, les artistes Méliejade Tremblay Bouchard, Camille Tremblay, Dylan Herrera et Jacob Grégoire, mis en scène par Olivier Lépine, transforment ensemble le banal en extraordinaire. Ils nous invitent au cœur de cette étrange et captivante fabrique.

Anaïs Heluin