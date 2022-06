J’ai si peu parlé ma propre langue, un chaleureux travail de mémoire mis en scène par Agnès Renaud

Sous forme d’émission de radio, la Compagnie l’Esprit de la Forge raconte l’histoire de Carmen, femme des années De Gaulle, des premières revendications féministes, et de la Guerre d’Algérie.

La mère d’Agnès Renaud quitte Alger en 1962, à la recherche d’un endroit pour y installer sa famille. Une histoire que sa fille tente d’éclairer à la lueur des infinies possibilités du théâtre, pour en garder la trace. C’est sous forme d’une émission à la Radio Amicale du Soleil, « la radio de tous les rapatriés d’Algérie », que les archives s’ouvrent. Un travail d’enquête dévoilé durant une heure, donnant la parole à plusieurs invitées pour décrypter l’histoire de Carmen, femme prise dans les tourbillons de la guerre d’Algérie, des années De Gaulle et des premières revendications féministes : une écrivaine, une ancienne amie, et deux chroniqueuses. Un docu-fiction qui permet de faire se répondre deux générations de femmes et d’éclairer la construction des identités, la fabrication des récits et leurs héritages.

Un chaleureux travail de mémoire

« Aujourd’hui pour notre émission Hommage à nos parents algérois de Canne-la-Bocca, je vous propose de retracer avec Mathilde la vie de Carmen Sintès, une figure de notre quartier, décédée paisiblement dans son appartement avenue des cigales. (…) Nous allons parler de ses auteurs préférés, des chansons qu’elle aimait, nous allons évoquer les années 60-70 (…) Et puis, nous allons entendre sa voix, retrouvée dans les archives de l’émission de mai 2012, un reportage que vous aviez concocté Mathilde à l’occasion du cinquantenaire du départ des pieds noirs en France. » Reconstruire la mémoire d’une époque, d’une identité, est sans aucun doute une gageure, mais sous les traits chaleureux de l’humour, se cachent des vérités qu’il est bon d’entendre.

Louise Chevillard