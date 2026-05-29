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N°344
mai 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

Avec « Spiritueux », Laurent Cazanave aborde sans didactisme un sujet essentiel : l’alcool

Avec « Spiritueux », Laurent Cazanave aborde sans didactisme un sujet essentiel : l’alcool - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Le 11 • Avignon – Espaces Mistral
©© Avril Dunoyer Laurent Cazanave dans Spiritueux
© Avril Dunoyer Laurent Cazanave dans Spiritueux

Le 11 • Avignon / texte et jeu Laurent Cazanave / mise en scène Andrey Bertrand et Laurent Cazanave / chorégraphie Caroline Jaubert

Publié le 29 mai 2026 - N° 345

C’est un conte d’aujourd’hui. Presque un conte générationnel, qui mêle l’intime et le sociétal. L’acteur, metteur en scène et auteur Laurent Cazanave aborde sans didactisme un sujet essentiel, rarement abordé au théâtre. Celui de l’alcool, omniprésent et impactant. 

Black-out total après une soirée très arrosée. Le lendemain, il s’efforce de reconstituer ses souvenirs de la fête. À travers la situation de ce trentenaire qu’on pourrait qualifier de banale, à travers sa quête qui n’a rien d’anodin, Laurent Cazanave explore de manière empirique et existentielle la question de l’alcool, de l’alcoolisme. C’est une excellente idée d’aborder au plateau, sans cliché, un sujet aussi essentiel, rarement mis en scène. Que dit l’alcool du rapport à autrui, à l’amitié, à l’amour ? « L’alcool comme désinhibiteur, briseur de frontières, donneur de confiance, nous lui attribuons beaucoup de dons et le questionnons peu. » remarque Laurent Cazanave.

Solo sensoriel

Il s’est appuyé sur des témoignages de personnes qui ont bu ou boivent encore, de médecins, addictologues, aidants, publicitaires pour nourrir l’écriture. Sur son expérience personnelle aussi, même si le spectacle n’est pas autobiographique. Jouant sur la perception de soi et des autres, sur les sensations, les débats intérieurs, l’expression de soi qu’on retient ou libère, le solo sensoriel raconte par les mots et au-delà des mots, par le corps, par ce qui advient lorsque la parole a disparu, lorsque la solitude et l’ivresse emportent. Servi par la chorégraphie de Caroline Jaubert, la création sonore de Michaël Pothlichet et la scénographie de Juliette Chapuis, ce solo co-mis en scène avec Audrey Bertrand embrasse les multiples facettes d’une dérive ordinaire, au creux de l’intime.

 

Agnès Santi

A propos de l'événement

Spiritueux
du samedi 4 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026
Avignon Off. Le 11 • Avignon – Espaces Mistral
11 boulevard Raspail, 84000 Avignon

à 10h, relâche les 10 et 17. Tel :  04 84 51 20 10. Durée : 1h20.

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