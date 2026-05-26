Festival All Stars du New Morning

Le New Morning est le lieu de toutes les musiques addictives. Le club a fait le choix de ne jamais se restreindre à un genre particulier. Pour son festival annuel, toutes les aventures musicales sont permises.

Si le New Morning a pris l’habitude d’organiser son festival All Stars de juin à juillet, il fête aussi cette année les 45 ans de son lieu. Tous les goûts seront comblés grâce à un programmation éclectique d’un club qui n’a jamais cloisonné les genres musicaux. Impossible de manquer le 25 juin l’Anglais Greg Foat, productif pianiste qui se fait rare en nos contrées malgré une musique qui invite à se faire ses propres films. Vous pourrez y entendre la flûtiste et vocaliste Naissam Jalal créant des ponts entre spiritualité et musique indienne, les déclamations incantatoires d’Anthony Josef explorant l’afrofuturisme et le gospel mordant d’Annie and The Caldwells, famille de musiciens du Mississipi débordante d’énergie. Vous pourrez vous ressourcer à l’énergie des Brooklyn Funk Essentials, concentré de jazz et de hip-hop, ou de l’Hypnotic Brass Ensemble, bande légataire de l’immense Kelan Phil Cohran, avec un son ancré dans le chaudron de Chicago.

Le jazz instrumental dans tous ses états

On augmente encore la cadence : Ghost-Note déboule avec un disque bien relevé, Mustard n’Onions, pour une formule qui suinte le funk poisseux et puissant, dont on ne doute guère de l’efficacité en scène. Changement de tempo le 17 juillet avec Ledisi, qui rend hommage à la divine Dinah Washington, avec la bénédiction du contrebassiste Christian McBride. Du jazz superlatif, il sera plus que question avec le quartette du saxophoniste, Immanuel Wilkins, qui en donne une version originale tout en s’inscrivant dans les visions originelles. Le styliste de l’alto Kenny Garrett, dernier saxophoniste de Miles Davis, poursuit dans le même esprit, pour un hommage à John Coltrane, Art Blakey ou Roy Hargrove. Le jazz instrumental est aussi à l’honneur avec le quintet de Kyle Eastwood revisitant l’œuvre de son père. N’oublions pas le passage d’un autre grand souffleur, Joshua Redman, en quartet, au sommet de son art. Le fils de Dewey Redman offre une musique euphorisante. The Bad Plus, l’un des groupes les plus influents du jazz moderne, donnera sa tournée d’adieu à ses fans passionnés. Un groupe au son unique en perpétuelle évolution qui a définitivement marqué l’histoire du jazz. Et l’homme de Rio Rogê devrait quant à lui nous redire avec brio ce que signifie la samba. Imparable.

Philippe Deneuve et Jacques Denis