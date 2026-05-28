Dans Le Cheval qui peint, les trois membres fondateurs du collectif suisse Old Masters se réunissent pour former un seul corps. Celui d’un cheval artiste qui en dit long sur l’Homme.

Comme toutes les créatures auxquelles le collectif suisse Old Masters a donné naissance au théâtre depuis ses débuts en 2014, l’équidé de sa dernière création intitulée Le Cheval qui peint prend vie à la frontière des diverses disciplines dont sont issus les trois membres fondateurs du groupe, Sarah André, Marius Schaffter et Jérôme Stünzi. L’animal existe plastiquement d’abord, sous la forme de masques que portent trois interprètes. Il vit aussi par le langage que lui attribue Old Masters, et par la musique composée par Nicolas Stücklin. Avec ce cheval qu’ils décrivent comme « un artiste généreux, enthousiaste », les artistes déploient un regard précis et tendre sur l’humanité. En marchant, en courant à trois pour faire galoper un seul animal, le collectif interroge aussi ce que veut dire créer aujourd’hui, et pourquoi il faut continuer de le faire quand bien des choses semblent s’y opposer.

Anaïs Heluin