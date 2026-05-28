« Le Cheval qui peint » ou le cheval artiste qui en dit long sur l’Homme par Sarah André, Marius Schaffter et Jérôme Stünzi
Théâtre du Train Bleu - Pôle culturel Jean Ferrat / Écriture et mise en scène de Sarah André, Marius Schaffter et Jérôme Stünzi / à partir de 10 ansPublié le 28 mai 2026 - N° 345
Dans Le Cheval qui peint, les trois membres fondateurs du collectif suisse Old Masters se réunissent pour former un seul corps. Celui d’un cheval artiste qui en dit long sur l’Homme.
Comme toutes les créatures auxquelles le collectif suisse Old Masters a donné naissance au théâtre depuis ses débuts en 2014, l’équidé de sa dernière création intitulée Le Cheval qui peint prend vie à la frontière des diverses disciplines dont sont issus les trois membres fondateurs du groupe, Sarah André, Marius Schaffter et Jérôme Stünzi. L’animal existe plastiquement d’abord, sous la forme de masques que portent trois interprètes. Il vit aussi par le langage que lui attribue Old Masters, et par la musique composée par Nicolas Stücklin. Avec ce cheval qu’ils décrivent comme « un artiste généreux, enthousiaste », les artistes déploient un regard précis et tendre sur l’humanité. En marchant, en courant à trois pour faire galoper un seul animal, le collectif interroge aussi ce que veut dire créer aujourd’hui, et pourquoi il faut continuer de le faire quand bien des choses semblent s’y opposer.
Anaïs Heluin
A propos de l'événementLe Cheval qui peint
du lundi 6 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Train Bleu – Pôle culturel Jean Ferrat / Sauveterre
40 rue Paul Saïn, 84000 Avignon
à 10h20, relâche le 10 juillet. Tel : 04 90 82 39 06. Durée : 2h20 (trajet en navette compris). À partir de 10 ans.