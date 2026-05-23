John Eliot Gardiner dirige Bach à Versailles
Versailles / cantates et motetsPublié le 23 mai 2026 - N° 344
À la tête de son nouvel ensemble Constellation, chœur et orchestre, le chef britannique John Eliot Gardiner dirige deux programmes autour des cantates.
John Eliot Gardiner a consigné dans son ouvrage Musique au château du ciel (Flammarion, 2019) la passion qu’il voue à Bach et son œuvre, qui lui permet d’élaborer des programmes comme on trace des chemins, modulant au gré des œuvres les sentiments et les caractères, faisant se succéder la douceur et l’angoisse, la détresse et l’espérance. « Bach n’a pas écrit d’opéra », relevait, dans un récent petit ouvrage (édité par Les Belles Lettres) le musicologue Gilles Cantagrel ; il n’en eut pas besoin : l’essence du drame est dans ces cantates que John Eliot Gardiner articule ici, en deux concerts, aux motets de Schein (qui le précéda à l’église Saint-Tomas), Schütz et Praetorius.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementJohn Eliot Gardiner
du jeudi 11 juin 2026 au vendredi 12 juin 2026
à 20h. Tél. : 01 30 83 78 89.