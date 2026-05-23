John Eliot Gardiner dirige Bach à Versailles

À la tête de son nouvel ensemble Constellation, chœur et orchestre, le chef britannique John Eliot Gardiner dirige deux programmes autour des cantates.

John Eliot Gardiner a consigné dans son ouvrage Musique au château du ciel (Flammarion, 2019) la passion qu’il voue à Bach et son œuvre, qui lui permet d’élaborer des programmes comme on trace des chemins, modulant au gré des œuvres les sentiments et les caractères, faisant se succéder la douceur et l’angoisse, la détresse et l’espérance. « Bach n’a pas écrit d’opéra », relevait, dans un récent petit ouvrage (édité par Les Belles Lettres) le musicologue Gilles Cantagrel ; il n’en eut pas besoin : l’essence du drame est dans ces cantates que John Eliot Gardiner articule ici, en deux concerts, aux motets de Schein (qui le précéda à l’église Saint-Tomas), Schütz et Praetorius.

Jean-Guillaume Lebrun