Jazz à Porquerolles, un partage de créations inédites

Situé sur une île d’une beauté inouïe, Jazz à Porquerolles a choisi avec soin des artistes dont les créations souvent inédites sont des appels à la rêverie.

Le village de Porquerolles a donné le nom à l’île du même nom, petit coin de paradis aux enivrantes promenades. Son festival de jazz fête cette année ses 25 ans d’existence. Le saxophoniste Laurent Bardainne, fondateur de Limousine et Tigre d’eau douce, y présentera son nouveau quartet avec comme invités Gabi Hartmann et Thomas de Pourquery. Puis le duo de Samy Thiébault et Nathalie Aridon-Kociolek revisiteront dans une formule intimiste l’œuvre de Weather Report, en avant-première. Avec The Guesthouse, le très talentueux pianiste Shaï Maestro fera entendre toutes les nuances de son instrument. Pour sa part, le chanteur Sofiane Saidi a imaginé une création où la musique algérienne est au cœur d’un dialogue contemporain entre les rives de la méditerranée. Aux côtés de Camélia Jordana, il sera porté par les cordes métissées de Théo et Valentin Ceccaldi. Laissant la scène au sublime duo de la trompettiste Airelle Besson et de l’accordéoniste Lionel Suarez le soir de la fête nationale.

Philippe Deneuve