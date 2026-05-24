Le Centre de Développement Chorégraphique National d’Uzès engage 23 spectacles dans 5 jours de danse et de fête : tout est là pour un festival qui célèbre joyeusement ses 30 ans !

En 1996, Maguy Marin ouvrait la 1ère édition du festival de danse d’Uzès avec May B. Quelle joie de la retrouver 30 ans après, dans la même circonstance ! Le paysage a changé, mais la danse nous conforte dans sa puissance d’agir. La joie aussi, et c’est ce que nous propose Jonas Chéreau dans sa nouvelle création, qui devient artiste associé au CDCN La Maison Danse. Alors qu’il se demande quel mouvement représente le mieux la Joie, on pourra y répondre en danse à travers Samedi Futur, le bal du samedi soir chorégraphié par Christophe Haleb, qui fut le 1er artiste associé de la structure. Pour les 30 ans, fidélités, compagnonnages et découvertes se prennent par la main et nous emmènent danser.

Nathalie Yokel