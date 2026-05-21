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N°343
mai 2026
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Théâtre - Agenda

Festival Les Rugissantes 2026

Festival Les Rugissantes 2026 - Critique sortie Théâtre Le Creusot ville du Creusot
©La compagnie Marzouk Machine © Loïc Nys
La compagnie Marzouk Machine © Loïc Nys

Le Creusot / Festival des arts de la rue

Publié le 21 mai 2026 - N° 344

Du 10 au 12 juillet, le festival Les Rugissantes fait palpiter les rues et autres espaces publics du Creusot avec 16 compagnies de théâtre, de cirque ou encore de marionnettes. Pour célébrer les quatre éléments.

Dans l’agenda estival des arts de la rue, il faut désormais compter avec Les Rugissantes au Creusot. Après un été 2025 marqué par des chaleurs intenses, ce festival prend acte cette année du changement climatique. Non seulement cette 7ème édition  renforce son engagement environnemental, mais elle traite aussi le problème par sa programmation, qui rend honneur aux quatre éléments. Comme chaque édition, celle-ci s’ouvre sur la présentation d’un projet participatif réalisé à l’année avec des habitants. Mené par la compagnie Un Château en Espagne, le projet Constellations a permis la construction d’un espace intergénérationnel pour le festival, conçu à travers une exploration de l’air, du ciel et du vent. L’air est aussi au cœur de plusieurs créations circassiennes : Respire de La Fille du Renard Pâle, Vents d’Ouest de la Cie Les P’tits Bras et Comme le vent de la Cie À la croisée des chemins. La compagnie La Brüme embrase la ville avec son ambiance métallurgique, tandis que la compagnie Sept fois la langue explore les profondeurs marines dans Houl. Avec son Apocalypse, Marzouk Machine ancre les Rugissantes au sol avec sa marionnette géante. Pour faire de grands pas vers un futur meilleur.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Festival Les Rugissantes
du vendredi 10 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026
ville du Creusot
71 200 Le Creusot.

Tel : 03 85 77 58 63.

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