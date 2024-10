Avec le tout nouveau collectif L’ours de la poubelle, Christian Benedetti met en scène trois jeunes interprètes qui reprennent le flambeau de Stop the tempo de Gianina Carbunariu. L’histoire d’une génération qui tente de reprendre pied dans la frénésie d’une société de la vitesse et de la consommation.

Écrit il y a vingt ans, Stop the tempo nous parle sans doute encore, peut-être encore un peu plus fort. Pièce de l’autrice roumaine Gianina Carbunariu (Actes Sud, 2007), montée dans le monde entier et passée entre autres par le Festival d’Avignon, Stop the tempo a été imaginé dans la foulée de la bascule en Roumanie du communisme au capitalisme. Elle met en scène trois jeunes gens qui, attirés par les mirages de la société occidentale, tentent leur chance en Irlande avant de se mettre à débrancher supermarchés, boîtes de nuit, kebabs et autres lieux d’une société de consommation triomphante, jusqu’aux théâtres…

Trois personnages au bord de l’implosion

Histoire à l’écriture nerveuse et hachée comme a su en produire notre début de millénaire, elle parle, bien au-delà de la situation roumaine, d’un monde où rapports d’argent et frénésie consommatrice forment de plus en plus rempart à la vie. Un thème bien loin d’être épuisé. Ce sont deux comédiens de l’atelier du Studio Théâtre d’Alfortville que dirige Christian Benedetti qui sont à l’initiative de ce projet. Sous leur impulsion, 20 ans après une première version, le metteur en scène remonte donc ce texte en compagnie de Marie Cannesson, Marc Duruflé et Salomé Lemire. Trois jeunes artistes qui porteront la fièvre de Maria, Rolando et Paula, personnages au bord de l’implosion prêts à tout pour arrêter la folle course du monde.

Eric Demey