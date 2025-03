Pointue et inventive, la mise en scène de L’Hôtel du Libre-Échange créée par Stanislas Nordey réenchante la drôlerie de la pièce de Georges Feydeau en réinventant son imaginaire. Les quiproquos s’enchaînent. Les portes claquent. Les répliques mordantes fusent… Pour faire naître l’irrationalité joyeuse d’un monde extravagant.

On avait quitté Stanislas Nordey directeur du Théâtre national de Strasbourg, en 2023, avec une adaptation impressionnante du Voyage dans l’Est, un roman de Christine Angot. On retrouve aujourd’hui le metteur en scène, directeur de compagnie (la Compagnie Nordey), s’appropriant avec autant de réussite une pièce emblématique d’un tout autre répertoire : le théâtre de Georges Feydeau. À la tête d’une troupe de quatorze comédiennes et comédiens hors pair, le metteur en scène active les mouvements délirants de L’Hôtel du Libre-Échange avec à la fois rigueur et fantaisie. On entre ici chez les Pinglet et les Paillardin, deux couples d’amis qui se laissent embarquer, comme à leur corps défendant, dans les péripéties cocasses et absurdes d’une histoire d’adultère. Jusque-là, le quotidien des quatre protagonistes devait se conformer, vaille que vaille, aux intérêts bien compris de leurs existences bourgeoises. Mais, un jour, cet équilibre instable se rompt. Suite à un coup de tête qui plonge ses racines, c’est probable, dans des années de frustration et de renoncement, tout s’emballe, tout se dérègle, tout se distord. Avant que ne se rétablissent, au prix de bien des efforts, les apparences trompeuses des conventions maritales.

À la lisière du surréalisme

Pieds nickelés des escapades nocturnes et des audaces amoureuses, Monsieur Pinglet et Madame Paillardin entraînent leur entourage dans les dérapages non contrôlés de leurs vicissitudes. Très intelligemment, Stanislas Nordey envisage ce remue-ménage de déséquilibres et de faux-semblants au pied de la lettre, sans chercher à dévoyer le sens de la pièce, en prenant cette dernière au sérieux. Sa mise en scène est d’une grande exigence. Elle s’éloigne d’une vision uniquement vaudevillesque de L’hôtel du Libre-Échange pour mettre en évidence les lignes de faille profondes qui sous-tendent les agissements des nombreux personnages. La drôlerie du texte, expurgée de toute superficialité de jeu, s’affirme dans son implacable netteté. En première ligne de cette cavalcade théâtrale pleine de liberté, Hélène Alexandridis, Cyril Bothorel, Marie Cariès, Claude Duparfait, Paul Fougère et Raoul Fernandez (qui signe également les formidables costumes) font merveille. Servie par l’imposante scénographie d’Emmanuel Clolus, la pièce de Georges Feydeau nous apparaît sous un jour nouveau. Celui d’une rêverie à la lisière du surréalisme qui défend une très haute idée du théâtre.

Manuel Piolat Soleymat