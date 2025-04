L’auteur et interprète des Causeries, David Wahl, donne une conférence sur l’énigmatique Traité de la boule de cristal. De quoi éveiller notre curiosité !

Madame Irma et sa fameuse boule de cristal n’ont qu’à bien se tenir. David Wahl vient sonder les volutes de cet objet mystérieux. Y voit-on vraiment l’avenir ? Est-elle bien en cristal ? Est-ce vraiment une boule ? Toutes ces questions que le commun des mortels se posent, le théoricien dramatique se propose de les élucider, avec plus ou moins de vraisemblance. L’objet si limpide au départ nous trouble. « C’est là le premier paradoxe » clame l’explorateur du savoir. Habitué aux zones d’ombre de la connaissance, David Wahl inscrit ce traité un poil loufoque dans un travail plus large : Les Causeries. Depuis 2013, il construit dextrement un répertoire de formes littéraires et artistiques qui mêle « théâtre et sciences, recherches savantes et récits populaires, savoirs et curiosités ». Réussira-t-il à percer le secret qui enveloppe le globe magique ? Seul l’avenir nous le dira.

Amandine Cabon