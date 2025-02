Les Nuages d’Hamlet

Troupe amie du Théâtre du Soleil, l’Odin Teatret que dirige Eugenio Barba revient à Paris avec une création inspirée par la tragédie d’Hamlet, qui questionne la transmission et la filiation. Un poème théâtral qui allie profondeur et beauté, dédié à Hamnet, fils disparu de Shakespeare, et aux jeunes sans avenir. À ne pas manquer !

Si dans ses écrits Shakespeare n’aborde jamais la mort de son fils Hamnet en août 1596, à l’âge de 11 ans, les exégètes n’ont pas manqué de s’interroger, en particulier sur la tragédie Hamlet (1603), quasi homonyme du fils disparu, que le dramaturge a écrite alors qu’il était endeuillé par la perte de son père. Le Prince du Danemark a le même nom que son père assassiné, excellent roi dont le fantôme réclame vengeance… Le poème met en jeu Shakespeare lui-même et les personnages de la tragédie. « Tu vis en moi, tu chantes dans mon esprit qui rêve. » dit Shakespeare à son enfant. La pièce questionne l’héritage reçu des pères et les enjeux de la transmission, où se nouent de poignantes contradictions.

Une étreinte entre l’intellect et l’instinct

« Voici l’heure propice aux sorcelleries nocturnes, quand les tombes s’ouvrent béantes, et quand l’enfer lui-même souffle sa contagion sur le monde. » confie l’auteur face aux nuages qui s’amoncellent. Maître de théâtre voyageur nourri de multiples cultures et techniques, auteur avec sa troupe de plus de 80 pièces, Eugenio Barba mêle intimement et intensément le rationnel et le sensoriel dans ses pièces. « Je m’identifie impulsivement aux actions de mes acteurs : une étreinte entre l’intellect et l’instinct, entre la discipline et le risque. » confie-t-il. « Le pouvoir de la fiction nous fait glisser dans un temps intemporel et un espace incommensurable. Nous sommes témoins de ce qui arrive aux autres et, en même temps, nous dialoguons avec une partie secrète de nous-mêmes. » Avec sa troupe établie au Danemark, Eugenio Barba façonne un langage théâtral unique, mystérieux et touchant.

Agnès Santi