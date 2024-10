Artiste associée à la MC2: Grenoble, Émilie Anna Maillet présente une nouvelle version de To Like or not, spectacle sur l’adolescente qu’elle a créé, dans la même scène nationale, en janvier 2023. Une proposition scénique qui appartient à un projet transmédia en quatre volets.

« Parler des adolescents aujourd’hui demande de prendre à bras le corps leur monde et leurs outils », fait remarquer Émilie Anna Maillet, qui revient à la MC2: Grenoble avec une nouvelle version de To like or not, projet élaboré dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir France 2030 (PIA4). L’ambition de l’autrice et metteuse en scène est d’augmenter l’expérience théâtrale, avant et après la représentation, grâce aux outils numériques qui appartiennent à notre quotidien. Au cœur de cette proposition à plusieurs volets : l’histoire d’une soirée entre amis qui dégénère. Ils sont dix, ont entre 15 et 16 ans, se retrouvent chez Alma, doivent faire face, comme ça peut arriver à leur âge, à un imbroglio de débordements et de défis. C’est au lendemain de cet événement que nous retrouvons les protagonistes, sur le plateau, pour un spectacle multidimensionnel nourri d’images de jeux vidéo et d’échanges sur les réseaux sociaux.

Un théâtre augmenté

Avant cela, les spectatrices et spectateurs pourront commencer (en ligne, sur leur téléphone, à travers une websérie et les comptes fictionnels des personnages sur Instagram) à s’aventurer dans cette histoire. Puis, dans le hall du théâtre, à 18h30, les jours du spectacle, ils seront invités à participer à une installation immersive et interactive intitulée Crari or not qui leur permettra, grâce à des casques de réalité virtuelle, de prendre part à la soirée d’Alma. Enfin, de nouveau via Instagram, les publics auront la possibilité d’observer et d’écouter les interprètes avant leur entrée sur scène, en direct, les jours de représentation. Une façon, pour Émilie Anna Maillet, de transformer les coulisses en lieu de fabrication de vérités et d’intimités, au moment où l’on ne distingue plus le vrai du faux.

Manuel Piolat Soleymat