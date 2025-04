Avec Un autre jour viendra, David Ayala rassemble des comédiens et musiciens prestigieux au service de la poésie du Palestinien Mahmoud Darwich. Pour une ode à la Paix et à l’amour.

« Je suis ma langue », aimait à dire Mahmoud Darwich (1941-2008) pour définir son identité. Sa langue, c’était l’arabe bien sûr, mais avant tout c’était la poésie. Pour ce Palestinien en exil dès son plus jeune âge, cette dernière est un territoire auquel il consacre pas moins de vingt volumes et dont il devient l’un des plus illustres représentants. C’est au cœur de cette œuvre de toute une vie que nous invite à pénétrer David Ayala avec Un autre jour viendra. Depuis 2015, le comédien et metteur en scène rassemble d’illustres artistes et amis pour ce récital parlé et chanté sur une musique arabo-andalouse toujours ouverte à la rencontre. Chaque soir, un ou plusieurs invités viennent en effet s’ajouter à la distribution permanente pour apporter à Darwich leur voix, leur musique le temps d’une soirée. Ce rendez-vous traversé par les idéaux de l’amour et de la paix chers au poète oppose la force du verbe à la tragédie.

Anaïs Heluin