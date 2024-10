Les poètes n’ont pas d’âge. En duo avec le pianiste, chanteur et compositeur Antoni Sykopoulos, Miss Knife revient, personnage de cabaret flamboyant et émouvant, qu’Olivier Py incarne avec talent et jubilation. Un tour de chant dans le Grand Foyer du Châtelet pour célébrer la vie et… les 30 ans de l’étoile !

« Miss Knife est, en quelque sorte, la comédie satirique de l’ensemble de mon œuvre. », disait Olivier Py, dans un entretien accordé à La Terrasse en 2004. Comme l’héautontimorouménos à l’ironie vorace des Fleurs du mal, à la fois plaie et couteau, Miss Knife est une abandonnée, condamnée au rire éternel, miroir et rivale de son créateur, qui compose, avec ce travelo incandescent, un personnage inouï. La classe cravachée de Marlène, les fêlures de tendresse et l’ironie de Barbara, l’esprit aiguisé de Juliette, la fulgurance explosive d’Ingrid Caven, un air de débine berlinoise sous le paravent des faux cils : Miss Knife, icône froufroutante d’un music-hall emperlousé et insolent, chante des rengaines désespérées et désespérantes, drôles, ironiques et tendres.

Couteau sanglant et fourreau d’or

Les premières Ballades de Miss Knife, créées au cours des années, au fil des apparitions sur scène de ce bouleversant personnage, ont déjà été réunies dans un disque. Au fil du temps, le répertoire se transforme et ce tour de chant en version cabaret est l’occasion de découvrir Miss Knife en duo avec le pianiste, chanteur et compositeur Antoni Sykopoulos. Le fidèle Pierre-André Weitz a conçu les atours de cette vénéneuse et flamboyante étoile, qui s’est choisi le théâtre pour ciel. Malgré les paradis de tristesse et les amours défuntes, Miss Knife célèbre merveilleusement la liberté d’être et la vie d’artiste.

Catherine Robert et Agnès Santi