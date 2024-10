Pour sa première création tous publics (à partir de 8 ans), Benoît Lambert revient à un sujet qui a déjà nourri son théâtre : l’histoire de notre espèce. Le directeur de la Comédie de Saint-Etienne signe le texte et la mise en scène d’Au Début… Un spectacle ludique et pédagogique qui propose aux petits, comme aux grands, d’en savoir un peu plus sur les origines de l’humanité.

On se souvient avec bonheur d’Un monde meilleur, épilogue*. Cette conférence théâtrale tragi-comique — interprétée par Christophe Brault, écrite et mise en scène par Benoît Lambert — nous rappelait, il y a quatre ans, ce que les paléoanthropologues savent ou ignorent de la naissance et de l’évolution d’Homo sapiens, sans omettre la perspective de notre possible disparition. Aujourd’hui, l’auteur et metteur en scène se plonge de nouveau dans l’histoire de notre espèce, mais cette fois-ci de manière plus légère, sans épée de Damoclès, en s’adressant à tous les publics, notamment aux enfants. Pour cela, il donne rendez-vous aux spectatrices et spectateurs à l’intérieur d’un dispositif immersif : une grotte qui fait penser à une caverne préhistorique (la scénographie et les lumières sont d’Antoine Franchet), endroit au sein duquel deux jeunes personnages d’aujourd’hui se réfugient après un cataclysme qui restera mystérieux. Elle se prénomme Maud et connait sur le bout des ongles les différents modes d’existence de nos ancêtres. Lui s’appelle Théo et mélange un peu tout. Il croit que les premiers humains côtoyaient les dinosaures, qu’ils vivaient dans des cavernes, ignore tout des homininés pré-humains, d’Homo habilis, d’Homo ergaster… Alors, Maud endosse le rôle de professeure. Elle répond à toutes les questions de Théo, même les plus naïves, contredit tous ses aprioris.

Homo habilis, Homo ergaster, Homos sapiens…

Elle lui explique, comme à nous toutes et tous, que le genre humain, c’est-à-dire le genre homo, aurait — en l’état actuel de nos connaissances — environ 2,7 millions d’années d’existence, qu’Homo sapiens, que l’on appelle « homme moderne », en aurait 300 000. À l’aide d’une rampe lumineuse, constituée de quinze ampoules, qui fait office de frise chronologique, la jeune femme établit des rapports d’échelle surprenants. Elle nous amène à sortir d’une vision court-termiste de l’évolution de notre espèce, à regarder plus loin que les quelques milliers d’années qui constituent ce que l’on nomme l’Histoire. Tout cela est passionnant. Menée de main de maître par la comédienne Maud Meunissier et le comédien Théophile Gasselin (tous deux diplômés de l’École de la Comédie de Saint-Etienne), cette représentation, qui plonge dans le cocasse pour toucher au sérieux, s’appuie sur un duo de personnages antagoniste, mais tendre. On s’attache à ce couple dont les propos provoquent les rires et suscitent l’intérêt des enfants, mais aussi des adultes. Conçu pour être joué dans des lieux non dédiés au théâtre, Au début… baladera ses joyeuses et fascinantes prises de conscience, du 15 novembre au 10 décembre, sur les routes de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Une autre façon, dans un esprit d’inclusion et de partage, d’aller à la rencontre de tous les publics.

* Critique dans La Terrasse n° 287, octobre 2020.

Manuel Piolat Soleymat