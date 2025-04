Diversité créative, découverte et échange, écritures plurielles, formes novatrices, magie du plateau, ouverture, humour et beauté : les artistes se retrouvent à Dijon en mai, et font ce qui nous plait !

« Comment laisser une place à la solidarité plutôt qu’à la rivalité, au dialogue plutôt qu’au soliloque, à l’ouverture aux autres points de vue plutôt qu’au rejet ? » demande Maëlle Poésy, directrice du Théâtre Dijon Bourgogne ? La nouvelle édition du festival Théâtre en mai « met en lumière les introspections individuelles et les perspectives collectives, avec des propositions qui encouragent la liberté d’être soi tout en cherchant de nouvelles façons d’être ensemble. » La capacité d’invention de la scène, qui fait surgir des formes et des discours inédits, fait de l’imaginaire le carburant du changement. Cirque, théâtre, musique, vidéo et marionnettes interrogent le monde d’aujourd’hui et prouvent que vivre ensemble, c’est d’abord faire ensemble.

Reconstruire l’espoir

Autre modalité de la lutte commune et de la résistance à l’anomie libérale, Théâtre en mai affirme son soutien aux artistes et compagnies avec les Rencontres en mai, nouveau rendez-vous pour favoriser la rencontre entre artistes et professionnels. Le 24 mai, cinq artistes soutenus par le TDB présentent leur projet de création des saisons suivantes autour des écritures contemporaines et des récits manquants, afin d’échanger avec de potentiels nouveaux soutiens. A découvrir, dans cette édition pensée pour se souvenir de l’avenir : Velvet (Nathalie Béasse), Pratique de la ceinture, ô ventre (Vanessa Amaral), Trust me for a while (Yngvild Aspeli), La Nuit pour voir (Anne Dufourmantelle et Quentin Vigier), De là-bas (Romain Bertet), Nocebo (Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli), Un Verre à soi (Claire Barrabès et Pascal Neyron), Queen kong (Hélène Vignal et Géraldine Pochon), Face à la mère (Jean-René Lemoine et Guy Cassiers), Pour que l’année soit bonne et la terre fertile (Collectif Mind the Gap), Sans faire de bruit (Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny), Lieux dits (Marion Even et Quynh Claude), Nos ailes brûlent aussi (Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki) et Monga (Jéssica Teixeira).

Catherine Robert