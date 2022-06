Soudain, chutes et envols de Laurent Vacher et Marie Dilasser : à la découverte des sentiments amoureux

Entre humour et gravité, Laurent Vacher et Marie Dilasser partent à la découverte des sentiments amoureux avec Barthes comme guide et trois jeunes actrices formées à l’ESCA comme sherpas.

Laurent Vacher, désireux d’explorer la découverte du sentiment amoureux, a voulu « chercher ce que les enfants, les adolescents, espèrent, envisagent, rêvent de la vie amoureuse, ce qu’ils en ont déjà perçus, souvent dans leur milieu familial et social ». Fragments d’un discours amoureux, de Roland Barthes, a servi de matrice théorique à cette enquête, avant que Marie Dilasser, que Laurent Vacher a choisie pour « son irrespect des conventions, sa pertinence, son humour cinglant, son non-conformisme, son sens de l’observation », n’y ajoute Le Banquet de Platon, La Logique de la sensation, de Gilles Deleuze, les peintures de Francis Bacon et les photos de Nan Goldin.

Le théâtre, « vouloir-saisir » de l’amour

« Reformulant les Fragments de Barthes sous forme de questions, nous sommes allés chercher des réponses, des réflexions, des arguments en interrogeant des enfants et adolescents de 8 à 14 ans et également des personnes âgées » explique le metteur en scène, qui a ensuite travaillé pendant un mois à l’ESCA (Ecole supérieure de comédien par l’alternance du studio théâtre d’Asnières) pour « explorer des formes diverses à partir de situations inspirées de chaque fragment ». Ambre Dubrulle, Constance Guiouillier et Inès Do Nascimento, trois apprenties comédiennes, s’emparent à la fin du texte de Marie Dilasser. « Trois personnalités, trois corps, trois imaginaires extrêmement différents. Leurs différences sont devenues essentielles pour cette création », dit Laurent Vacher, qui leur a confié tous les rôles de la pièce.

Catherine Robert