Traversées musicales et patrimoniales avec Musique sacrée et orgue en Avignon

En partenariat avec le Festival d’Avignon, l’association Musique sacrée et orgue en Avignon met en valeur le patrimoine instrumental d’Avignon et sa région. Tour d’horizon d’une édition 2022 qui croise les époques et les répertoires.

Conçu à sa fondation comme un creuset de démocratisation de l’art et de la culture pour faire revivre les vieilles pierres autrement que comme un silencieux fonds muséal, le Festival d’Avignon essaime en s’appuyant sur les initiatives locales. À la demande de Jean Vilar, l’association Musique sacrée et orgue en Avignon propose pendant le Festival, depuis 1967, un parcours dans la diversité des répertoires sacrés, sur les orgues de tribune de la région. Le cycle 2022 s’ouvre le 10 juillet à Roquemaure avec deux cantates de Bach, par l’Ensemble instrumental Très Orchestral, et des pages d’orgue du Cantor de Leipzig et deux prédécesseurs, Scheidemann et Böhm. Le 16 à Notre-Dame-des-Doms à Avignon et le 17 à Malaucène, Le Concert Tribuot prolongera le florilège Grand Siècle de cantates et motets de Couperin et Clérambault à Beaumes-de-Venise le 14, en ajoutant les emblématiques Lully et Charpentier, et illustrera les ressources de l’orgue de tribune dans le continuo dont l’ensemble est un ardent défenseur.

L’orgue pour tous

Le cycle invite également à des traversées où les époques se répondent. Le 12, à Caromb et le 13 à Notre-Dame-des-Doms, à Avignon, l’Ensemble vocal Un chemin de musique reconstitue l’itinéraire de la mélodie Per aevum, depuis le Xème siècle jusqu’à une création d’Isabelle Chauvalon, en passant par ses métamorphoses au Moyen-âge et à la Renaissance, auxquelles répondront des pièces d’orgue de Cavazonni, Frescobaldi, Zipoli et Bach. Avec des œuvres a capella de Rheinberger, Raberg, Poulenc et Messiaen, entrelacées avec l’orgue de Franck, Fauré, Vierne, Debussy et Duruflé, le Choeur d’Uppsala refermera la série, le 23 à Saint-Agricol d’Avignon, sur le corpus romantique et contemporain. L’orgue sera par ailleurs plus spécifiquement mis en avant par Luc Antonini, aux côtés du piano de Jean-Pierre Lecaudey, dans des transcriptions du Concerto n°23 de Mozart et du Deuxième de Rachmaninov à Saint-Didier à Avignon le 20 et le 24 à Saint-Rémy-de-Provence, ainsi que par les cours, collectifs et individuels, animés par Daniel Meylan sur l’orgue de 1712 de Charles Boisselin à Malaucène. Cette ouverture à tous les niveaux de musiciens s’inscrit dans l’esprit d’une programmation qui ne confond pas l’exigence artistique avec l’élitisme : avec une tarification modeste, c’est sans doute l’autre vraie définition de la culture populaire.

Gilles Charlassier