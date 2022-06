Antonio Interlandi incarne la Mauvaise petite fille blonde imaginée par Pierre Notte

Sur le plateau du Théâtre Buffon, le comédien Antonio Interlandi incarne une petite fille sortie de l’imaginaire de l’auteur et metteur en scène Pierre Notte. Une Mauvaise petite fille blonde qui, un jour, a subi une injustice…

Au départ, il y avait un projet de création avec la comédienne Catherine Hiegel, qui avait demandé à Pierre Notte d’écrire pour elle un texte dans lequel elle interprèterait une petite fille. Mais la crise du Covid est passée par là. Ainsi que les différents confinements, qui eurent raison de cette aventure. Pourtant, le texte était écrit. Et lorsque Antonio Interlandi, durant ces périodes de flou et de désœuvrement, proposa à l’auteur-metteur en scène de construire un spectacle avec lui, l’idée de voir ce personnage de petite fille incarné par le comédien devint, pour Pierre Notte, une évidence. « Antonio est un chanteur et un danseur, aussi, sa voix et son corps sont des outils rares, précieux, explique Pierre Notte. Nous avons travaillé à l’édification d’une sorte d’incarnation brûlante, sans jamais être dans l’illustration ni l’imitation. Le spectateur construit tout, il s’approprie, imagine, dessine, choisit sa petite fille. Et repart avec elle. »

Une incarnation brûlante

Mais qui est donc cette petite fille blonde qui, en un rien de temps, suite à un non-événement, va s’engager dans une voie terrible ? « C’est la bête immonde qui dort, fait observer Pierre Notte, qu’on réveille par un petit choc de rien du tout, un malentendu, un mauvais mot au mauvais moment. Elle a quelque chose de nous tous. C’est une enfant joyeuse, cruelle, drôle, méchante, inconsciente, et normale. Elle n’est pas le diable. Elle pourrait aussi s’appeler Marine. Mais elle peut devenir terriblement dangereuse. » Que s’est-il passé ? Elle marchait en regardant les nuages, puis a tapé, sans le faire exprès, dans la coupelle d’une mendiante. Elle se sait innocente. Elle le dit. Et pourtant on l’accuse. C’est le début de la culpabilité et de la honte. De la rage et de la méchanceté, aussi, qui font leur œuvre…

Manuel Piolat Soleymat