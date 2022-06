Jacques Osinki veut dire « la longue marche du temps » avec Fin de partie de Beckett

Jacques Osinski et Denis Lavant poursuivent leur exploration commune de l’écriture de Samuel Beckett. Le metteur en scène et le comédien se lancent dans Fin de partie, accompagnés de Frédéric Leidgens, Peter Bonke et Claudine Delvaux.

Ils ont déjà investi ensemble trois textes de Samuel Beckett : Cap au pire, La Dernière Bande et L’Image. Cette saison, c’est Fin de partie, l’une des pièces phares de l’écrivain irlandais, que le metteur en scène Jacques Osinski et le comédien Denis Lavant créent au Théâtre des Halles avec Frédéric Leidgens dans le rôle de Hamm, Peter Bonke dans le rôle de Nagg et Claudine Delvaux dans celui de Nell. Denis Lavant, lui, incarne le quatrième personnage de la pièce, Clov, fils adoptif de Hamm qui sert de domestique à ce père aveugle, paraplégique et volubile. Les vieux parents de Hamm, qui ont perdu leurs jambes lors d’un accident de tandem, vivent quant à eux dans des poubelles, à côté des deux autres.

Entre le gouffre et la force

« Je n’ai pas envie d’exégèse et d’interprétations, confie Jacques Osinski. Juste le plaisir des gestes et des mots. » Des gestes et des mots qui, chez Beckett, rendent palpables le concret et l’abstrait, le quotidien et le métaphysique, le rapport à l’autre et au monde, au néant et à la vie. Cherchant avec ses acteurs un « équilibre entre le gouffre et la force, le sol qui se dérobe et ce qui fait qu’on tient debout », le metteur en scène et fondateur de la Compagnie L’Aurore Boréale a ici pour projet de dire « la longue marche du temps » à travers le cycle de sa fin et de son éternel recommencement.

Manuel Piolat Soleymat