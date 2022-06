Ici, la nuit : un voyage au bout de l’enfance mis en scène par Frédéric Garbe

Odyssée immersive sous casques, avec vidéo, Ici, la nuit nous immerge dans l’univers de l’enfance. Interprétés par Frédéric Garbe, deux textes de Jon Fosse nous guident dans le voyage.

L’autre Compagnie, créée en 2008, se présente comme « fabricante de formes théâtrales hétéroclites ». Ce qui, concrètement, veut dire qu’avec ses nombreux complices, le metteur en scène et comédien Frédéric Garbe est capable de passer d’un Thomas Bernhard tout-terrain sous castelet (Le Mois de Marie) à un Institut Benjamenta de Robert Walser porté par un seul comédien, en faisant un détour par un Noir et humide de Jon Fosse où théâtre, musique et vidéo nous invitent à « laisser résonner nos propres souvenirs d’enfance et à en ressentir à nouveau la force extrême ». Avec Ici, la nuit, l’autre Compagnie poursuit avec Jon Fosse ses recherches de formes singulières, toutes « en questionnement permanent sur le monde, sur lui-même et sur celui à qui il s’adresse ».

Voyage au bout de l’enfance

C’est cette fois sous casque, accompagné par la création sonore d’Alexandre Maillard, que Frédéric Garbe nous donne à écouter les mots de Jon Fosse : ceux de Si lentement et Kant, tous les deux écrits par le dramaturge norvégien à destination du jeune public. C’est donc un nouveau voyage au cœur de l’enfance que nous propose L’autre Compagnie avec Ici, la nuit. L’aventure, dont un petit garçon voleur de banane et un autre effrayé par l’infini sont les héros, est aussi visuelle. Grâce aux animations graphiques conçues par Camille Desbiez et Baptiste Alexandrowitz, nous voilà pleinement immergés dans les émotions de l’enfance. Dans ses peurs et ses bravoures.

Anaïs Heluin