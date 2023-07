Un corps hors normes peut-il danser ? C’est la réflexion dans laquelle ce danseur hip hop nous plonge, entre intimité et humour.

Pour sa première création en tant que chorégraphe, Sofiane Chalal a choisi d’exposer son parcours de danseur à l’aune d’un corps qui le submerge. La première séquence nous le fait déjà ressentir : il y a du trop, du trop-plein, du débordement chez cet homme, dans son corps, dans sa tête. Façon stand-up, il prend ensuite la parole et raconte un premier souvenir qui en dit long : il est gros, donc il ne peut pas danser. Avant même d’esquisser son premier pas sur scène, il entend encore les moqueries de tous ces gens qui l’en jugent incapable. Dans Ma Part d’Ombre, Sofiane Chalal nous renvoie tout de suite aux représentations et idées reçues sur l’identité d’un corps dansant qui nous travaillent, souvent malgré nous. Notre horizon d’attente ne s’arrête-t-il pas au corps svelte, si possible aux muscles saillants ? Image que le hip hop a continué de façonner… Mais ici, il suffit de regarder le danseur dans son premier solo pour comprendre qu’il n’en est rien. Sofiane Chalal est à la hauteur de sa réputation : virtuose des battles (finaliste au Juste Debout, vainqueur au Red Bull Dance Your Style), interprète pour de nombreuses compagnies, son corps conquérant n’est visiblement pas un obstacle.

Danse, parole et vidéo

C’est ce qu’il nous prouve dans chacun des moments dansés qui ponctuent le spectacle. Sa virtuosité combine plusieurs styles, du popping fulgurant au krump rageur, et emporte sans aucun artifice l’adhésion du public. Avec humour, il convie le costume à jouer sur la notion d’échelle, s’en amuse, et ironise sur les représentations mêmes de son corps. Mais il y a sans doute un pas encore à faire pour Sofiane pour oser aller creuser plus loin dans ses lignes de failles, que ses prises de paroles pourraient lui permettre, et ajouter plus de profondeur à son propos. L’utilisation de la vidéo, avec son double, puis son triple virtuel, n’apporte pas davantage, puisque c’est bel et bien lui qu’on regarde, lui qu’on préfère, bien vivant, en chair. La dernière séquence, plus poétique, fait exception, où le danseur gravit son propre corps par le biais du dessin, comme un Everest qu’il maîtrise et accepte. Si Sofiane Chalal fait mouche, c’est en nous montrant la place à prendre pour les corps hors normes, et la possibilité d’un changement de regard. Mais toute sa part d’ombre n’a pas fini d’être explorée, cachée sous une montagne de virtuosité.

Nathalie Yokel