L’auteur et metteur en scène Alexander Zeldin se définit comme un raconteur d’histoires qui cherche à éclairer le réel simplement et dignement. Cette façon est au centre de The Confessions, un spectacle aux accents de vérité captivants qui traverse l’existence de la mère de l’artiste britannique.

Une femme d’âge mûr entre par la salle. Elle se dirige vers le plateau, ouvre le rideau de scène, dévoile un décor de salle des fêtes au centre duquel se dresse une estrade, elle-même fermée par un rideau de théâtre. Puis elle s’éclipse, alors que d’autres personnages d’une autre époque font leur apparition, plus jeunes, vêtus à la façon des années 1960 : des étudiantes et étudiants sur le point de participer à leur gala de fin d’année. Le personnage qui ouvre The Confessions, interprété par l’actrice Almeda Brown, veillera sur l’ensemble de la représentation. Elle entrera et sortira du plateau, portant un regard tendre et bienveillant sur la jeune femme qu’elle a été. Cette figure est le double d’Alice Zeldin, la mère de l’auteur et metteur en scène dont le spectacle traverse l’existence. Née en 1943 en Australie dans un milieu ouvrier, mariée puis divorcée, passionnée de littérature, partie vivre à Londres dans les années 1980, elle a passé des heures à répondre aux questions de son fils. Partant de cette matière vivante, ce dernier a conçu un voyage juste, sensible, qui suit les méandres de sa vie.

Toutes les embûches de la vie d’une femme

Ce voyage est à la fois particulier et universel. Si The Confessions retrace bien une existence réelle, il renvoie plus généralement aux destins de toutes celles qui, comme Alice, doivent faire face aux obstacles et aux limites érigés par les sociétés sexistes. C’est la formidable Eryn Jean Norvill qui incarne Alice dans sa jeunesse. Au sein d’une troupe tout simplement époustouflante (Joe Bannister, Jerry Killick, Lilit Lesser, Brian Lipson, Pamela Rabe, Gabrielle Scawthorn, Yasser Zadeh), la comédienne donne corps au parcours d’une femme qui s’accroche à ses rêves, qui avance malgré toutes les violences, toutes les embûches, pour essayer de gagner le pari de la liberté et de l’émancipation. Elle le fait sans effervescence, sans colère, par le biais d’une opiniâtreté douce. À la manière d’un pointilliste, Alexander Zeldin dessine les différents tableaux de cette fresque humaine par le biais de petites touches. Il compose un théâtre d’actrices et d’acteurs, un grand théâtre du quotidien qui regarde ce qui l’entoure avec acuité pour révéler la vérité du monde.

Manuel Piolat Soleymat