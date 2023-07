“Avant la nuit d’après” : rencontre surprenante et réussie entre la magie du cirque équestre et l’esthétique sombre de Marie Molliens

Marie Molliens met en piste le dernier spectacle de cirque équestre de la compagnie EquiNote : Avant la nuit d’après. Elle amène son univers sombre et ses clowns inquiétants à une discipline qu’on associe plus volontiers aux paillettes. Le mariage réussit complètement : ce spectacle très bien écrit, qui place le fantôme d’Hamlet dans un cercle des enfers, n’est pas angoissant au point de rebuter les enfants, mais installe une esthétique forte qui en fait une œuvre notable.

Puisqu’il s’agit de la compagnie EquiNote, qui maîtrise parfaitement la partie équestre, les animaux sont au rendez-vous, ainsi que des numéros de voltige bien réglés. Les chevaux ont une présence pareille à nulle autre : la moindre de leurs entrées en piste agit comme un piège à attention qui opère autant sur les adultes que les enfants. Il ne faut pas bouder ce plaisir : voir ces animaux magnifiques tourner autour de la piste, porter les voltigeurs, se cabrer ou se coucher sur commande, procure une joie presque enfantine. Pour autant, EquiNote n’abuse pas de cette facilité, et invite sous son chapiteau le théâtre, centrant la dramaturgie autour d’un personnage qu’on aurait pu prendre pour Cyrano avec sa fraise et son fleuret, mais qui se révèle être Hamlet. Qui va être confronté, fantôme fraîchement débarqué, aux autres fantômes pris au piège de ces limbes circulaires, ceux de ses amours, de ses amis, de ses ennemis également.

Esthétique sombre et plaisir enfantin, alliance improbable mais géniale

Plusieurs disciplines de cirque sont en outre convoquées. Benoît Charpe sur son monocycle est épatant dès qu’on lui dresse le trampoline sur lequel il enchaîne les figures. Virginia Dahn tellement vive sur le mât chinois, tellement gracieuse, qu’elle en éclipse son compère Alfred Gilleron au même agrès. Le tout est posé dans une atmosphère de fête foraine déglinguée, où des êtres étranges affublés de masques d’animaux tournent dans un manège au son d’une musique jouée par un Oratio méphistophélique. La Mort fera même un tour de piste sous les traits angéliques d’une jeune fille chevauchant avec une faux sur l’épaule. Les personnages piégés dans cet entre-deux, d’abord antagonistes, vont devenir des alliés objectifs dont le but sera de s’échapper du chapiteau. Une bascule se produira quand Hamlet s’écriera : “Tout est faux !” La fiction, un temps suspendue, reprendra néanmoins ses droits, et les chevaux seront les passeurs des âmes qui réussiront finalement à franchir le seuil. Un spectacle beau et inattendu, des interprètes doués dans leur partie, et au final des salves d’applaudissement bien méritées : un spectacle qui vaut le détour.

Mathieu Dochtermann