« Ô Janis ! », biopic caméléon par Hélène Palardy

Seule en scène avec sa guitare, Hélène Palardy fait revivre l’icône de la soul psychédélique Janis Joplin, en un concert-biopic, Ô Janis !, qui célèbre de manière presque incantatoire la trajectoire de l’artiste rebelle et ses chansons, et la force toujours vive de sa légende.

Disparue en 1970 à seulement 27 ans des suites d’une overdose, Janis Joplin appartient au panthéon des chanteuses du blues et du rock. C’est d’ailleurs dans la filiation des figures mythologiques imaginaires de Papy Blues et Baby Rock qu’Hélène Palardy inscrit la destinée d’une petite fille du Texas qui va bousculer la musique et les mœurs de son temps. Avec sa guitare et sa voix caméléon, la comédienne – qui a fait ses premiers pas sur scène comme chanteuse rock – retrace les grandes étapes de la vie et de la carrière de Janis Joplin, au fil d’une narration jalonnée de saynètes pittoresques et de ses chansons, qu’elle a arrangées avec Marc Savev. Les éléments de contextualisation sociale et politique d’une Amérique encore marquée par le racisme mettent en relief la liberté rebelle d’une jeune femme blanche qui a assimilé les codes et l’énergie d’une musique alors cataloguée comme noire, et lui a donné une voix singulière résonnant comme une déflagration dans le paysage artistique de l’époque.

Le partage d’une admiration

C’est cette voix, fruit d’un don unique et d’un travail acharné, qui a fasciné Hélène Palardy. À travers son récit, c’est aussi sa rencontre avec cette icône qu’elle décrit. Avec un sourire à la fois tendre et farouche, les apartés et commentaires jettent parfois un pont entre les années beatnik et notre époque, sans s’alourdir inutilement dans le militantisme austère. Mise en scène par Anne Marcel, cette forme hybride entre seul-en-scène et concert rock s’affirme d’abord comme le partage d’une admiration poétique, traversée d’accents rauques et psychédéliques, pour une légende brillant dans les cieux de la soul. Au-delà des postures parfois imposées par le jeu théâtral, c’est la sincérité d’une incarnation presque gémellaire qui captive l’auditoire, et qui constitue un matériau idéal pour des actions culturelles, l’autre face de ce Ô Janis enivrant.

Gilles Charlassier