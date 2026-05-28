Seule en scène avec un musicien, Chloé Martin s’interroge sur les effets collatéraux d’un simple merci. Un spectacle déconseillé aux ingrats et aux impolis.

On pourrait croire qu’il est simple comme bonjour de dire merci. Mais ce qui peut apparaître banal et ordinaire, Chloé Martin souhaite en révéler toute la puissance. Autour des bienfaits de la gratitude, elle a donc construit avec Simple comme merci un duo avec le percussionniste Mélaine Lemaître. Une batterie en forme d’habitacle de camion et les voilà tous deux partis pour un voyage sur les chemins de la reconnaissance. En chemin, Chloé Martin y croque moult personnages, moult situations où un simple merci distille sa joie. Parce qu’elle « veut célébrer ce qui fait du bien, ce qui ressource », Simple comme merci « fait résonner la puissance du remerciement comme un lien d’humanité attribué à son semblable ».

Eric Demey