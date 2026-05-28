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mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Maria », les mystères de la cartomancie mis en scène par Gaëlle Hermant

« Maria », les mystères de la cartomancie mis en scène par Gaëlle Hermant - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Train Bleu
©Maria, les mystères de la cartomancie mis en scène par Gaëlle Hermant au Train Bleu CR : Simon Gosselin
Maria, les mystères de la cartomancie mis en scène par Gaëlle Hermant au Train Bleu CR : Simon Gosselin

Théâtre du Train Bleu / Texte Olivia Barron et Gaëlle Hermant / Mise en scène de Gaëlle Hermant

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Dans le cadre du Pavillon de la Région Île-de-France, Gaëlle Hermant présente Maria, un spectacle sur une cartomancienne qui explore nos rapports avec l’art de la voyance.

On peut s’en moquer ou s’y abandonner plus que de raison, l’art de la voyance n’en cesse pas moins d’intriguer. Qu’allons-nous chercher dans cet avenir qui se dessinerait à travers les cartes (et revient en force sur les réseaux) ? Gaëlle Hermant et Olivia Barron ont eu envie d’aborder le sujet après leur rencontre avec Maria Vassalli, cartomancienne de tarot du 18ème arrondissement de Paris. Dans Maria, trois personnages viennent la consulter, et la mise en scène ni tout à fait réaliste, ni tout à fait abstraite, reliée à une musique jouée en direct, conduit à s’éloigner de la question du charlatanisme, comme de celle de la naïveté, pour mieux s’interroger sur ce que la cartomancie dit de nos âmes et de nos sociétés.

 

Eric Demey

A propos de l'événement

Maria
du samedi 4 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Train Bleu
40 rue Paul Sain, 84000 Avignon

à 18h25, relâche les 10 et 17. www.theatredutrainbleu.fr.

Durée : 1h20.

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