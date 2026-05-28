Dans le cadre du Pavillon de la Région Île-de-France, Gaëlle Hermant présente Maria, un spectacle sur une cartomancienne qui explore nos rapports avec l’art de la voyance.

On peut s’en moquer ou s’y abandonner plus que de raison, l’art de la voyance n’en cesse pas moins d’intriguer. Qu’allons-nous chercher dans cet avenir qui se dessinerait à travers les cartes (et revient en force sur les réseaux) ? Gaëlle Hermant et Olivia Barron ont eu envie d’aborder le sujet après leur rencontre avec Maria Vassalli, cartomancienne de tarot du 18ème arrondissement de Paris. Dans Maria, trois personnages viennent la consulter, et la mise en scène ni tout à fait réaliste, ni tout à fait abstraite, reliée à une musique jouée en direct, conduit à s’éloigner de la question du charlatanisme, comme de celle de la naïveté, pour mieux s’interroger sur ce que la cartomancie dit de nos âmes et de nos sociétés.

Eric Demey