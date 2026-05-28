La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

Stéphane Corbin met en scène « L’harmonie des genres » de Noémie de Lattre, un appel à la réconciliation du féminin et du masculin

Stéphane Corbin met en scène « L’harmonie des genres » de Noémie de Lattre, un appel à la réconciliation du féminin et du masculin - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
©Noémie de Lattre nous emmène sur les chemins de L’harmonie des genres au Chêne Noir CR : Thomas Bader
Noémie de Lattre nous emmène sur les chemins de L’harmonie des genres au Chêne Noir CR : Thomas Bader

Théâtre du Chêne noir / Texte de Noémie de Lattre / Mise en scène de Stéphane Corbin

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Avec L’harmonie des genres, Noémie de Lattre poursuit son parcours féministe, en mêlant humour et musique rock et en appelant à la réconciliation du féminin et du masculin.

Nominée aux Molières en 2020 avec Féministe pour Homme, Noémie de Lattre n’en est pas à son coup d’essai dans le registre de l’appel à la fin du patriarcat. Avec L’harmonie des genres, l’écrivaine, comédienne humoriste ne cherche toutefois pas le combat mais la réconciliation entre le féminin et le masculin et commence ainsi par rassurer les spectateurs mâles que tout cela – le patriarcat et ses conséquences – n’est pas (que) de leur faute. Place à l’humour donc mais aussi à la musique, puisque c’est avec trois musiciennes bien rock que Noémie de Lattre, dont on découvre à cette occasion les talents de chanteuse, déploie un spectacle mi stand-up, mi concert, qui traverse les questions d’amour, de sexe et de famille via un retour en arrière dans l’Histoire. De quoi penser en s’amusant.

 

Eric Demey

A propos de l'événement

L’harmonie des genres
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
8 bis rue Ste Catherine, 84000 Avignon

à 20h, relâche les 6, 13 et 20. Tel : 04 90 86 74 87. Durée : 1h20

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

La Compagnie n°8 présente « Bolek », un quatuor féminin mêlant poésie et humour absurde pour repenser notre manière d’être au monde - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Factory - Roseau Teinturiers
Avignon / 2026 - Jeune public - Gros Plan

La Compagnie n°8 présente « Bolek », un quatuor féminin mêlant poésie et humour absurde pour repenser notre manière d’être au monde

Avec Bolek, la Compagnie n°8 propose un [...]

 La Compagnie n°8 présente « Bolek », un quatuor féminin mêlant poésie et humour absurde pour repenser notre manière d’être au monde - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Factory - Roseau Teinturiers
x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

« Simple comme merci », duo théâtre/musique de Chloé Martin sur la gratitude
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire