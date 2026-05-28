Avec L’harmonie des genres, Noémie de Lattre poursuit son parcours féministe, en mêlant humour et musique rock et en appelant à la réconciliation du féminin et du masculin.

Nominée aux Molières en 2020 avec Féministe pour Homme, Noémie de Lattre n’en est pas à son coup d’essai dans le registre de l’appel à la fin du patriarcat. Avec L’harmonie des genres, l’écrivaine, comédienne humoriste ne cherche toutefois pas le combat mais la réconciliation entre le féminin et le masculin et commence ainsi par rassurer les spectateurs mâles que tout cela – le patriarcat et ses conséquences – n’est pas (que) de leur faute. Place à l’humour donc mais aussi à la musique, puisque c’est avec trois musiciennes bien rock que Noémie de Lattre, dont on découvre à cette occasion les talents de chanteuse, déploie un spectacle mi stand-up, mi concert, qui traverse les questions d’amour, de sexe et de famille via un retour en arrière dans l’Histoire. De quoi penser en s’amusant.

Eric Demey