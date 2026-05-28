Le Conte d’hiver mis en scène par Sandrine Anglade mêle théâtre et musique avec sept interprètes au plateau, une nouvelle traduction, et l’envie de faire vibrer l’esprit populaire, festif et pénétrant du théâtre de Shakespeare.

Avec ce Conte d’hiver, Sandrine Anglade cherche avant tout à perpétuer l’esprit du théâtre shakespearien. Un théâtre qui « touche au coeur de l’humain en jonglant avec les genres, avec nos paradoxes, nos dénis, nos passions ». Dans une nouvelle traduction signée Clément Camar-Mercier, qui trahit « pour être toujours plus fidèle », le spectacle déploie l’histoire de ce roi de Sicile jaloux pris de soupçons sur sa paternité et qui devient tyran. 16 ans plus tard, et en Bohême cette fois-ci, la vie qu’il a chassée renaît avec le printemps et des moutons que l’on tond dans une fête populaire.

Qualité théâtrale et esprit pétillant

Populaire, c’est le terme souvent employé pour qualifier le théâtre de Shakespeare, au regard surtout du théâtre de cour du classicisme français. Festif donc, coloré, aussi joyeux que profond, philosophique et vulgaire, comique et tragique à la fois. Avec une large distribution de sept comédiens qui interprètent une vingtaine de personnages, jouent de la musique, chantent et dansent, le spectacle mis en scène par Sandrine Anglade conjugue la qualité théâtrale avec l’esprit pétillant d’une troupe aux multiples talents.

Eric Demey