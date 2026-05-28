Entre poésie absurde et musette contemporaine, le club Pour l’Expansion des Possibles dans ma Sexualité (club P.E.P.S.) questionne sans détour nos pratiques sexuelles et notre vie affective.

« De « La baise de fin de soirée, ça fait mal », à « Ejaculation faciale : demande-moi ! », en passant par « Mon petit papillo mal placé », le club P.E.P.S. explore des lieux communs de la vie affective hétérosexuelle (et les potentiels rapports de domination s’y logeant), s’en amuse, et tente d’y insuffler DU PEPS ! » Marine Mechri et Blanche Tirtiaux nomment et mettent en musique, sans tabous, afféteries ou circonvolutions, la réalité des relations sexuelles, pour « faire du cul un espace de discussion décomplexé ». Pari audacieux, pour lequel les deux comédiennes et musiciennes choisissent l’humour et un accordéon à paillettes nommé Ricky ! Sorcières de formation, la sage-femme et la médiéviste connaissent la condition féminine sur le bout des doigts et usent de la provocation pour un féminisme gaillard, appelant un chat un chat, et choisissant de nourrir la libération aux deux mamelles du rire et de la vérité.

Catherine Robert