La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

« Pour l’expansion des possibles dans ma sexualité – club P.E.P.S. » de Marine Mechri et Blanche Tirtiaux

« Pour l’expansion des possibles dans ma sexualité – club P.E.P.S. » de Marine Mechri et Blanche Tirtiaux - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Doms
©Marine Mechri et Blanche Tirtiaux © Valentine Jamis
Marine Mechri et Blanche Tirtiaux © Valentine Jamis

Théâtre des Doms / écriture, composition et interprétation de Marine Mechri et Blanche Tirtiaux

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Entre poésie absurde et musette contemporaine, le club Pour l’Expansion des Possibles dans ma Sexualité (club P.E.P.S.) questionne sans détour nos pratiques sexuelles et notre vie affective.

« De « La baise de fin de soirée, ça fait mal », à « Ejaculation faciale : demande-moi ! », en passant par « Mon petit papillo mal placé », le club P.E.P.S. explore des lieux communs de la vie affective hétérosexuelle (et les potentiels rapports de domination s’y logeant), s’en amuse, et tente d’y insuffler DU PEPS ! » Marine Mechri et Blanche Tirtiaux nomment et mettent en musique, sans tabous, afféteries ou circonvolutions, la réalité des relations sexuelles, pour « faire du cul un espace de discussion décomplexé ». Pari audacieux, pour lequel les deux comédiennes et musiciennes choisissent l’humour et un accordéon à paillettes nommé Ricky ! Sorcières de formation, la sage-femme et la médiéviste connaissent la condition féminine sur le bout des doigts et usent de la provocation pour un féminisme gaillard, appelant un chat un chat, et choisissant de nourrir la libération aux deux mamelles du rire et de la vérité.

 

Catherine Robert

A propos de l'événement

Pour l’expansion des possibles dans ma sexualité - club P.E.P.S.
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des Doms
1bis, rue des Escaliers Sainte-Anne, 84000 Avignon

à 18h30, relâche les 8, 15 et 22 juillet.

Tél. : 04 90 14 07 99. Durée : 50 minutes.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

« Le Cheval qui peint » ou le cheval artiste qui en dit long sur l’Homme ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire