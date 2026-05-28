Parcours d’un jeune homme issu de l’immigration maghrébine et des quartiers, comme on dit, Hchouma Blues aborde la question des violences policières et dessine les acrobaties que réclame l’intégration.

Moha vient d’une cité de banlieue et débute à l’Université des études de sciences politiques. Passage d’une langue à une autre, de certains codes à d’autres, son adaptation à cet univers nouveau est marquée par la mort d’un jeune du quartier voisin de l’Université tué par la police. La fac s’embrase. Les manifestations se multiplient. Moha cherche sa place. Inspiré par la mort de Nahel à Nanterre et la banalisation des violences policières, Hchouma Blues adopte le point de vue d’un jeune homme issu de l’immigration dans le parcours d’intégration que lui dessinent les structures sociales contemporaines.

Divertir et questionner

Hicham Boutahar, son auteur et metteur en scène, est issu de l’école de la Comédie de Saint-Étienne. Il a construit ce récit en interviewant policiers, avocats, enseignants. Mais il a aussi voulu « fictionnaliser un parcours comme le mien afin de pallier le manque de représentations de ce type de récit ». Quatre interprètes au plateau incarnent Moha, une professeure, une étudiante militante et un jeune policier. Le spectacle ponctué de séquences dansées passe de la fac au quartier et se nourrit également des commentaires de Moha en adresse directe, façon stand-up. Un plateau « narratif, musical, physique, interactif, relié à une salle qu’il prétend divertir et questionner ».

Eric Demey