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N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

« Hchouma Blues » de Hicham Boutahar retrace la vie d’un jeune homme issu de l’immigration maghrébine entre violences policières et difficulté d’intégration

« Hchouma Blues » de Hicham Boutahar retrace la vie d’un jeune homme issu de l’immigration maghrébine entre violences policières et difficulté d’intégration - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Carmes-André Benedetto
©Hchouma Blues, violences policières et intégration républicaine au Théâtre des Carmes CR : Blokaus 808
Hchouma Blues, violences policières et intégration républicaine au Théâtre des Carmes CR : Blokaus 808

Théâtre des Carmes / Texte et mise en scène de Hicham Boutahar

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Parcours d’un jeune homme issu de l’immigration maghrébine et des quartiers, comme on dit, Hchouma Blues aborde la question des violences policières et dessine les acrobaties que réclame l’intégration.

Moha vient d’une cité de banlieue et débute à l’Université des études de sciences politiques. Passage d’une langue à une autre, de certains codes à d’autres, son adaptation à cet univers nouveau est marquée par la mort d’un jeune du quartier voisin de l’Université tué par la police. La fac s’embrase. Les manifestations se multiplient. Moha cherche sa place. Inspiré par la mort de Nahel à Nanterre et la banalisation des violences policières, Hchouma Blues adopte le point de vue d’un jeune homme issu de l’immigration dans le parcours d’intégration que lui dessinent les structures sociales contemporaines.

Divertir et questionner

Hicham Boutahar, son auteur et metteur en scène, est issu de l’école de la Comédie de Saint-Étienne. Il a construit ce récit en interviewant policiers, avocats, enseignants. Mais il a aussi voulu « fictionnaliser un parcours comme le mien afin de pallier le manque de représentations de ce type de récit ». Quatre interprètes au plateau incarnent Moha, une professeure, une étudiante militante et un jeune policier. Le spectacle ponctué de séquences dansées passe de la fac au quartier et se nourrit également des commentaires de Moha en adresse directe, façon stand-up. Un plateau « narratif, musical, physique, interactif, relié à une salle qu’il prétend divertir et questionner ».

 

Eric Demey

A propos de l'événement

Hchouma Blues
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des Carmes-André Benedetto
6 Place des Carmes, 84000 Avignon

à 11h55, relâche les 8, 15 et 22. Tel : 04 90 82 20 47. Durée : 1h10

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