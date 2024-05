Le Théâtre de Verdure fait son festival

Pour la troisième année, le Théâtre de Verdure, dirigé par Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, investit le Jardin Shakespeare, pour une programmation à ciel ouvert pendant tout l’été.

Dans le jardin du Pré Catelan, en plein Bois de Boulogne, le Théâtre de Verdure offre un écrin végétal à une programmation variée. Ce festival, qui allie art et nature, amorce le dialogue entre explorations artistiques et perspectives écologiques. Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, codirecteurs du Théâtre Irruptionnel, sont à la tête du festival depuis fin 2021 et viennent d’y être reconduits pour cinq ans. Ils revendiquent le souci d’un travail de territoire, une accessibilité des spectacles programmés à tous les publics et le choix d’œuvres provoquant la joie et l’enthousiasme. Compagnies confirmées et artistes émergents dialoguent avec le lieu, autour de textes classiques et d’écritures contemporaines, de créations et de reprises.

L’art au vert

En cette année olympique, la création 2024 est confiée à Mathieu Genet qui met en scène son texte, Les Jeux oubliés. En partenariat avec le Racing Club de France, il raconte l’histoire des improbables deuxièmes Jeux Olympiques Modernes de 1900, qui eurent lieu à quelques centaines de mètres du Théâtre de Verdure. Autre nouveauté cette saison : la danse, avec Juste un moment, duo de la compagnie Crysael pour le jeune public. Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre reprend sa Petite Histoire secrète du Bois de Boulogne et Audrey Bonnet sa mise en scène d’Hamlet. Des spectacles pour petits et grands, des concerts théâtralisés, des lectures et des événements (Les Irruptionnantes), l’exposition des sculptures de Sébastien Combescot et autres surprises font de cette scène verte et vivace un des incontournables de l’été parisien.

Catherine Robert