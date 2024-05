Le Mans fait son Cirque, édition 2024

Après ses Préludes en Pays de la Loire en guise de mise en bouche, le festival investit le Plongeoir, Cité du cirque et la très agréable promenade Newton à partir du 22 juin.

Pas moins de 24 spectacles pour cette 23e édition qui va mettre en effervescence la ville du Mans et sa région ! Grâce au collectif d’artistes Cirquons Flex, un éclairage particulier va pouvoir être donné sur l’île de la Réunion : l’occasion bien sûr de voir leur dernier spectacle Radio Maniok, construit autour d’un épisode douloureux de l’histoire de l’île durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le film documentaire de Vincent Laborde qui retrace cette aventure de création. Mais on découvrira également Oeuforie de la compagnie Zopiok et Le Zeste, du collectif Cirké Craké, autres témoins de la vitalité artistique de ce territoire.

Petites et grandes formes de cirque

Côté chapiteaux, on se rend cette année chez Max et Maurice pour un dîner spectacle autour de leurs Grands Fourneaux. À moins que l’on préfère leur rendez-vous plus intimiste, Trois petits tours (et puis s’en vont !), comme une ultime révérence face aux marques du temps. Le Cirque Queer étend également sa toile pour un Premier Artifice qui met le feu et embarque le public à la rencontre d’une communauté joyeuse et très communicative, tandis que la Cie 100 Issues nous entraîne dans un Bluff, mise en danger de la vie d’autrui. Le Festival programme également des plus petits formats qui ne sont pas moins marquants parmi lesquels La Boule, de Liam Lelarge et Kim Marro, un duo très singulier et « rondement » mené.

Nathalie Yokel