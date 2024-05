Le festival Cratère Surfaces fête ses 25 ans

Du 4 au 6 juillet, le festival Cratère Surfaces célèbre son quart de siècle. Avec pour bougies 25 compagnies qui font de la Ville d’Alès leur riche terrain de jeux et d’explorations.

Vingt-cinq ans, ça se fête, surtout pour un festival en ces temps difficiles pour la culture ! C’est pourquoi le Cratère Surfaces, rendez-vous majeur des arts de la rue, confie l’inauguration de cette édition à un invité spécial, Gérald Rigaud du Ministère des Rapports Humains. Ce Monsieur Loyal d’un genre particulier donne le ton du festival : décalé, poétique autant que politique. Il est aussi l’une des 25 compagnies au programme avec son spectacle Le Crieur Public de la Croix-Rousse, dont le personnage éponyme prend son rôle d’animateur avec autant de cœur que de sérieux. Le 4 juillet à 19 heures, le traditionnel pique-nique de Cratère Surfaces continue de donner le coup d’envoi de ce quart de siècle sur le parvis du Cratère, scène nationale d’Alès qui porte le festival. Et comme rien ne se fait sans art dans cet événement, c’est en danse et en musique que l’on se restaure, avec un hommage à Freddie Mercury. Place ensuite à la création en espace public dans toute sa diversité, avec deux angles d’approche particuliers : la Suisse et le sport.

Alès à l’heure suisse et olympique

Après la Catalogne en 2023, Cratère Surfaces met le cap vers la Suisse avec l’accueil de sept compagnies accompagnées par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture et la Société Suisse des Auteurs (SSA). Parmi elles, la compagnie du Rond-Point retrace dans Autostop les périples automobiles de Floriane Mésange, Maxime Gorbatchevsky et Jean-Daniel Piguet. Avec L’Âge d’or, 3615 Dakota et Les 3 points de suspension déploient à Alès leur safari déambulatoire qui « convoque les rituels de nos transformations identitaires, ces passages symboliques où l’on autorise nos existences à devenir autres ». Jeux Olympiques obligent, le sport est aussi à l’honneur. Labellisé Olympiade Culturelle, le festival propose un large volet art et sport, notamment autour du spectacle participatif À nos combats du chorégraphe Salia Sanou, inspiré du fameux match de boxe qui opposa en 1974 Mohamed Ali et George Foreman. La création régionale prend aussi place dans la Ville, avec par exemple la première mondiale de Nénuphar de la Cie Mécanique Vivante, à découvrir le 6 juillet à 22 h depuis les deux rives du Gardon.

Anaïs Heluin