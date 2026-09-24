Le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart revient avec un album en trio percutant, intitulé Résistance.

Résistance, c’est le titre qu’il a choisi pour son nouvel album. Forcément, ça situe les enjeux en ces temps qui s’assombrissent de toutes parts. Pour être le fils d’un Juif résistant auteur du roman Le Dernier des Justes et d’une Guadeloupéenne militante contre l’oppression post-coloniale, Jacques Schwarz-Bart sait de quoi il retourne. Mais encore fallait-il que le saxophoniste traduise tout cela en musique : c’est toute la réussite de ce disque, qui repose sur la démocratie participative d’un trio au taquet. Arnaud Dolmen, esthète des baguettes, et Reggie Washington, boss des basses, lui donnent mieux que la réplique, ajoutant chacun le poids de notes qu’il faut pour concourir à la puissance d’un recueil qui salue de grandes personnalités (spéciale dédicace à Sarah Maldoror, cinéaste des indépendances africaines), et puise dans l’âme des tambours la force de propositions alternatives aux injonctions.

Jacques Denis