Avec deux soirées menées par David Krakauer et Kathleen Tagg, puis un concert du quartet d’Alex Terrier, l’ouverture de la saison jazz à l’Ecuje s’annonce réjouissante.

Pour ouvrir la saison Jazz à l’Ecuje 2026-2027, David Krakauer et Kathleen Tagg nous invitent dans l’univers passionnant de l’album « Breath & Hammer », un duo d’une rare finesse où la clarinette tutoie le piano dans un échange virtuose et profond. Véritable performance électro-acoustique, cette musique met en lumière les approches innovantes du duo sur leurs instruments respectifs. « Breath & Hammer » est évidemment à la confluence de plusieurs courants musicaux, résultant des solides références de ces artistes en tant que musiciens classiques, mais aussi des années de David Krakauer en tant qu’innovateur féru de jazz, compositeur et leader de groupes d’avant-garde. Ensemble, ils content une odyssée musicale intimiste et débridée, nourrie de mélodies anciennes, de musique contemporaine, de l’apport de John Zorn et des musiques du monde. « Breath & Hammer » mêle les cultures du passé pour les transfigurer en une vision futuriste. Clarinettiste essentiel de la scène internationale, nommé aux Grammy Awards, David Krakauer est toujours en recherche de nouveaux climats. À ses côtés, Kathleen Tagg, pianiste et compositrice, qui a créé et joué pour la scène et le théâtre, déploie un jeu lyrique et percussif. Elle exerce également ses compétences en tant qu’arrangeuse et productrice. Un concert d’ouverture à ne pas rater. Le lendemain, vous retrouverez ce même programme, précédé à 18h30 d’une conférence : Alex Dutilh, éminente voix du jazz de France Musique, échangera avec David Krakauer.

Alex Terrier et Anne Sila

Pour prolonger ces concerts exceptionnels, le saxophoniste Alex Terrier réunira un très bon quartet et invitera Anne Sila, voix intense et rare. Découverte par « The Voice », dont elle fut finaliste en 2015, puis lauréate de l’édition All Stars en 2021, Anne Sila a eu un parcours singulier, entre chanson populaire et pratique du jazz. Formée au conservatoire, passée par New York, elle a joué avec des musiciens importants comme Mike Stern et Ari Hoenig. Autour d’Alex Terrier seront présents le pianiste Olivier Hutman, le contrebassiste Thomas Bramerie et le batteur Louis Moutin. Une formation exigeante servant un répertoire de compositions originales, standards réinventés et textes magnifiés par Anne Sila.

Philippe Deneuve